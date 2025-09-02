El hijo del Cacique Medina que debutó en Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi en la Divisional D

El estreno de Deportivo LSM , el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi en la Divisional D , en su primer partido oficial del club en una competencia masculina de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el pasado sábado, tuvo también el debut de Santiago Medina en el equipo verde.

El mediocampista es uno de los hijos futbolistas del “Cacique” Alexander Medina , figura de Nacional en su etapa como delantero y luego también entrenador.

Santiago Medina, de 21 años, llegó semanas atrás a LSM tras desvincularse de Fénix y fue titular en el equipo que dirige Rafael Cánovas.

El volante hizo formativas en Montevideo City Torque, luego pasó a Danubio, a Cerrito, donde debutó en Primera en marzo de 2024, en Segunda división, y luego se fue a Fénix, desde donde llegó al equipo de Suárez y Messi.

Santiago Medina debutó en Deportivo LSM Santiago Medina debutó en Deportivo LSM Instagram

“Muy importante haber empezado de esta manera, este es el camino. Paso a paso”, señaló Medina tras su debut en la Divisional D.

Debut con triunfo de Deportivo LSM

Deportivo LSM, equipo que pertenece al uruguayo Luis Suárez y al argentino Lionel Messi, hizo su debut este sábado en la cuarta categoría del fútbol de Uruguay derrotando por 0-2 a Academia.

En un video en el que habló sobre la importancia de este proyecto para su familia, el goleador histórico de la celeste anunció el pasado 27 de mayo el nacimiento de su club.

En ese momento informó también que el capitán de la selección argentina y mejor jugador del Mundial de Qatar 2022 también iba a formar parte del proyecto.

Embed - DT de Deportivo LSM sobre tener a Suárez y Messi como jefes y el debut del equipo

De acuerdo con esto, el equipo dirigido por Rafael Cánovas comenzó a prepararse desde ese momento y a sumar futbolistas para afrontar una temporada que comenzó este fin de semana.

Este sábado, en el primer jugo oficial de su historia, Deportivo LSM derrotó a Academia con un tanto de Martín Parodi y otro de Rodrigo Pastorini, delantero uruguayo con pasado en el Hércules español y que en su país defendió tanto a Peñarol como a Nacional.

AME4674. MONTEVIDEO (URUGUAY), 30/08/2025.- Rodrigo Pastorini del Deportivo LSM celebra un gol ante Academia este sábado, en un partido de la categoría D de la liga AUF Uruguay entre los equipos Deportivo LSM y Academia en el estadio Parque Palemo en Mont Rodrigo Pastorini del Deportivo LSM celebra un gol ante Academia este sábado, en un partido de la categoría D de la liga AUF Uruguay entre los equipos Deportivo LSM y Academia en el estadio Parque Palermo en Montevideo EFE

El número 9 anotó el segundo gol y luego vio la cartulina roja, por lo que no jugará el próximo encuentro.

Ambos futbolistas fueron titulares en un once que alineó a Enzo López, Enrique Etcheverry, Santiago Dupuy, Matías Bentos, Lautaro Aguete, César Taján, Diego Benítez, Santiago Medina, Manuel Romero, Rodrigo Pastorini y Martín Parodi.

AME4674. MONTEVIDEO (URUGUAY), 30/08/2025.- Jugadores del Deportivo LSM forman este sábado, en un partido de la categoría D de la liga AUF Uruguay entre los equipos Deportivo LSM y Academia en el estadio Parque Palemo en Montevideo (Uruguay). EFE/ Gastón Jugadores del Deportivo LSM forman este sábado, en un partido de la categoría D de la liga AUF Uruguay entre los equipos Deportivo LSM y Academia en el estadio Parque Palermo en Montevideo EFE

La nueva temporada de la Divisional D de Uruguay contará con 14 equipos: Deportivo LSM, Academia, Los Gorriones, Nueveo Casabó, Deportivo CEM, Real Montevideo, Dilio Sport, Keguay, Paso de la Arena, Rincón FC, Montevideo Boca Juniors, Deportivo Melilla, Liffa y Estudiantes del Plata.

Amigos y excompañeros en Barcelona, Suárez y Messi comparten ahora en el Inter Miami, donde días atrás se clasificaron a la final de la Leagues Cup.

"Hemos vivido muchas cosas en común desde chicos, hemos compartido muchísimas experiencias en la élite del fútbol y es por eso que hoy en día me gustaría presentar a un amigo, a un compañero que, como dije, tenemos muchas cosas en común por nuestros inicios", dijo el uruguayo en el video en el que anunció la fundación del equipo.

Y añadió: "Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y tener la misma visión de nuestros inicios, así que invité a mi amigo para que se una al proyecto profesional de Deportivo LSM".

Este sábado, antes del debut oficial, Suárez compartió un video en Instagram en el que se lo podía ver observando el juego por televisión.

