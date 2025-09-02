Dólar
ELIMINATORIAS

Tras entrenar en las canchas 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves de Peñarol, Perú ya tiene a sus 11 titulares para enfrentar a Uruguay por Eliminatorias

Los peruanos están prontos para jugar contra la celeste luego de sus prácticas en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves de Peñarol, y su técnico Óscar Ibáñez ya tiene a sus 11 titulares para enfrentar a Uruguay por Eliminatorias

2 de septiembre 2025 - 15:40hs
Giorgian De Arrascaeta de Uruguay ante Perú

Giorgian De Arrascaeta de Uruguay ante Perú

FOTO: EFE

Mientras la selección uruguaya se prepara en el Complejo Uruguay Celeste para lo que será el encuentro contra Perú de este jueves por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 en el que puede clasificar al mismo, el combinado peruano lo hizo en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves de Peñarol y ya tiene a sus 11 titulares.

El rival uruguayo está pronto

Perú entrena desde el domingo en las canchas 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Néstor "Tito" Goncalves de Peñarol, al lado del Estadio Campeón del Siglo.

El conjunto incaico llegó con las bajas de dos delanteros de enjundia y experiencia como Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.

No obstante y como informó Referí, el técnico Óscar Ibáñez hizo volver al combinado peruano a un histórico como Yoshimar Yotún.

El equipo titular que paró para enfrentar a Uruguay por Eliminatorias, según informan medios de Perú fue con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Andy Polo, Luis Ramos y Kenji Cabrera.

No obstante, se maneja una duda y es la opción de que juegue Jairo Concha en lugar de Peña en la mitad de la cancha.

