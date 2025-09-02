Tras entrenar en las canchas 1 y 2 de la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves de Peñarol, Perú ya tiene a sus 11 titulares para enfrentar a Uruguay por Eliminatorias

Mientras la selección uruguaya se prepara en el Complejo Uruguay Celeste para lo que será el encuentro contra Perú de este jueves por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 en el que puede clasificar al mismo, el combinado peruano lo hizo en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves de Peñarol y ya tiene a sus 11 titulares.
