La selección uruguaya entrena en el Complejo Uruguay Celeste para el partido de este jueves contra Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, en el que los celestes pueden clasificar directamente al mismo. Entre los sparrings citados por el técnico Marcelo Bielsa, aparecen los gemelos Pablo y Mateo Alcoba, ambos de Albion.
¿Quiénes son los hermanos gemelos Pablo y Mateo Alcoba citados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya?
La historia de dos nuevos jugadores para el DT del combinado uruguayo que son hermanos gemelos y Marcelo Bielsa los llamó como sparrings: Pablo y Mateo Alcoba ya entrenan en el Complejo Uruguay Celeste