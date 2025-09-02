Dólar
El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

¿Quiénes son los hermanos gemelos Pablo y Mateo Alcoba citados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya?

La historia de dos nuevos jugadores para el DT del combinado uruguayo que son hermanos gemelos y Marcelo Bielsa los llamó como sparrings: Pablo y Mateo Alcoba ya entrenan en el Complejo Uruguay Celeste

2 de septiembre 2025 - 14:05hs
Pablo Alcoba y su gemelo, Mateo Alcoba, fueron llamados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya

La selección uruguaya entrena en el Complejo Uruguay Celeste para el partido de este jueves contra Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, en el que los celestes pueden clasificar directamente al mismo. Entre los sparrings citados por el técnico Marcelo Bielsa, aparecen los gemelos Pablo y Mateo Alcoba, ambos de Albion.

Como suele suceder desde su arribo a la celeste, el entrenador nacional siempre pide a distintos clubes, futbolistas para que ayuden en los movimientos tácticos, y en este caso, se da esta curiosidad.

¿Quiénes son los gemelos Alcoba?

Pablo Alcoba y su hermano Mateo Alcoba, son gemelos y tienen 16 años.

Ambos nacieron en Madrid, España, y ya debutaron con su club, Albion, de la Segunda división profesional. Integran las formativas de esta institución desde los 14 años.

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay   
ELIMINATORIAS

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

Festejo de Peñarol
PEÑAROL

Los dos jugadores titulares de Peñarol que no se hicieron sacar la quinta amarilla y corren riesgo de jugar el partido clave ante Liverpool por el Torneo Clausura

Pablo lo hizo ante Fénix el pasado 19 de agosto, en tanto que su hermano Mateo lo había hecho el 29 de junio.

pablo alcoba y mateo alcoba

El primero de ellos vistió la camiseta de la selección uruguaya sub 17, y el segundo, lo hizo en la sub 18.

Los dos hermanos juegan como volantes.

Pablo ya fue sparring de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, y Mateo lo hace por primera vez.

selección uruguaya Uruguay Perú Eliminatorias Marcelo Bielsa

Matías Viña
ELIMINATORIAS

Los 27 convocados de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay para la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Chile

Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Los resultados que necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026 este jueves ante Perú

Hinchas de Uruguay con bandera de Marcelo Bielsa
ELIMINATORIAS

AUF regala entradas para el partido Uruguay vs Perú; mirá cuántos boletos se han vendido para el último partido de la selección en el Centenario por las Eliminatorias

Gonzalo Carneiro de Nacional
NACIONAL

Pase a Peñarol, peleas y malos tratos con el DT: los rumores sobre Gonzalo Carneiro que Sebastián Eguren negó y la aclaración de lo que pasó con el delantero de Nacional

