¿Quiénes son los hermanos gemelos Pablo y Mateo Alcoba citados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya?

Pablo Alcoba y su gemelo, Mateo Alcoba, fueron llamados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya

La selección uruguaya entrena en el Complejo Uruguay Celeste para el partido de este jueves contra Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, en el que los celestes pueden clasificar directamente al mismo. Entre los sparrings citados por el técnico Marcelo Bielsa, aparecen los gemelos Pablo y Mateo Alcoba, ambos de Albion.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como suele suceder desde su arribo a la celeste, el entrenador nacional siempre pide a distintos clubes, futbolistas para que ayuden en los movimientos tácticos, y en este caso, se da esta curiosidad.

Pablo Alcoba y su hermano Mateo Alcoba, son gemelos y tienen 16 años.

Ambos nacieron en Madrid, España, y ya debutaron con su club, Albion, de la Segunda división profesional. Integran las formativas de esta institución desde los 14 años.

PEÑAROL Los dos jugadores titulares de Peñarol que no se hicieron sacar la quinta amarilla y corren riesgo de jugar el partido clave ante Liverpool por el Torneo Clausura

ELIMINATORIAS Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

Pablo lo hizo ante Fénix el pasado 19 de agosto, en tanto que su hermano Mateo lo había hecho el 29 de junio.

pablo alcoba y mateo alcoba

El primero de ellos vistió la camiseta de la selección uruguaya sub 17, y el segundo, lo hizo en la sub 18.

Los dos hermanos juegan como volantes.

Pablo ya fue sparring de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, y Mateo lo hace por primera vez.