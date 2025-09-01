Dólar
Peñarol es el nuevo líder del Torneo Clausura: mirá las posiciones de este certamen y de la Tabla Anual

Mirá cómo quedó la tabla de posiciones tras la caída de Cerro Largo en Melo contra Wanderers, en el cierre de la quinta fecha del Torneo Clausura: Peñarol líder

1 de septiembre 2025 - 20:54hs
Diego García y Maximiliano Silvera

Diego García y Maximiliano Silvera

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol se convirtió este lunes en el nuevo líder del Torneo Clausura luego de que Cerro Largo perdiera de local contra Wanderers, en el Ubilla de Melo, en partido correspondiente a la quinta etapa del último certamen de la Liga AUF Uruguay.

Cerro Largo fue líder en las cuatro primeras fechas, pero en las dos últimas fechas dejó cinco puntos por el camino habida cuenta de que en la pasada etapa igualó 1-1 con Miramar Misiones.

Peñarol, en cambio, ganó los últimos seis puntos que jugó (2-0 a River Plate y 4-1 a Racing), luego de perder en Florida contra Boston River tras presentar un equipo alternativo priorizando el descanso de los titulares para la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Racing de Avellaneda, con el que quedó eliminado.

Peñarol suma ahora 12 puntos y el escolta pasó a ser Boston River con 11.

Cerro Largo comparte el tercer escalafón junto a Montevideo City Torque y Liverpool, con 10 puntos.

Nacional, afectado por una quita de tres puntos, está octavo con 7 unidades.

En la Tabla Anual, Nacional se mantiene puntero con 59 puntos, 4 más que Peñarol (55).

Juventud y Liverpool están en zona de Copa Libertadores 2026.

Defensor Sporting, Racing, Boston River y Cerro Largo están en zona de Copa Sudamericana 2026.

Los tres que ocupan las plazas de descenso son River Plate con un promedio de 0,875, Miramar Misiones con 0,952 y Progreso con 1,000.

Los rivales más cercanos a alcanzar que tiene son Plaza Colonia con 1,037, Cerro con 1,063 y ahora Wanderers subió a 1,187.

