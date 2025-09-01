El ex Peñarol, Juan Rodríguez, firmó por cinco años con Cagliari, fue presentado y dejó un mensaje a los hinchas; mirá el video

El exzaguero de Peñarol, Juan Rodríguez , fue presentado este lunes por Cagliari de Italia con el que firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030, luego de haber viajado el pasado fin de semana y de que los aurinegros llegaran a un acuerdo para su traspaso. A su vez, Boston River también se queda con una parte de la transferencia.

Como informó Referí el pasado viernes, había dos equipos que pretendían al futbolista: Eintracht Frankfurt de la Bundesliga alemana, y el conjunto italiano por el que finalmente firmó.

El monto global de la operación es de US$ 4,8 millones (Boston River tiene un 20%) y Peñarol se queda con el 20% de una futura venta. También puede llegar a sumar US$ 1 millón más en variables con el paso de las temporadas.

"Ciao (hola) rossoblu, aquí les habla Juanchi. Estoy muy contento de estar acá. Forza (fuerza) Cagliari", dijo en el zaguero uruguayo.

El club italiano emitió un comunicado en el que dice: "Cagliari se complace en anunciar la adquisición permanente de los derechos de inscripción de Juan Martín Rodríguez. El defensa uruguayo ha firmado un contrato que lo vincula con el Rossoblu hasta el 30 de junio de 2030".

Y agrega: "Nacido en San Ramón el 30 de mayo de 2005, Rodríguez es un defensa central zurdo de 1,90 metros de altura. Jugador físico, potente en el juego aéreo y en la marca, combina habilidades técnicas que le permiten crear jugadas desde la defensa con gran calidad. Su carrera profesional comenzó en 2024 con Boston River, donde disputó 24 partidos, seguidos de 13 con el glorioso Peñarol, club del que llegó a Cerdeña".

"Jugador clave de la selección uruguaya sub 20, disputó el Campeonato Sudamericano de la categoría, marcando en la victoria contra Chile, y acumula siete partidos y un gol. En mayo de 2024, también debutó con la selección absoluta en un amistoso contra Costa Rica, confirmando su precoz desarrollo y el gran potencial que lo acompaña", añade.

"Su llegada fortalece aún más el vínculo histórico entre Cagliari y Uruguay: Rodríguez se convierte en el vigésimo quinto jugador uruguayo en vestir la camiseta rossoblu, escribiendo un nuevo capítulo en una tradición rica en campeones que han dejado una huella imborrable en la historia del club. ¡Bienvenido a Cagliari, Juan!", termina.