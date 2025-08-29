Un equipo del primer nivel de Europa se lleva ya a Juan Rodríguez de Peñarol, porque en dos días termina el período de pases

Peñarol está pronto para jugar este domingo contra Racing en el Parque Viera a la hora 18 por la quinta fecha del Torneo Clausura en un encuentro en el que nuevamente tratará de ir por los tres puntos para no perder pie en el Torneo Clausura ni en la Tabla Anual. Mientras tanto, según informó una fuente del club este viernes a Referí, Eintracht Frankfurt de Alemania, hace tratativas de último momento para llevarse al zaguero Juan Rodríguez.

Es que luego de quedar por el camino ante Racing de Avellaneda en la Copa Libertadores de América, el norte del equipo de Diego Aguirre es exclusivamente ganar el Campeonato Uruguayo, más allá de lo que pueda pasar con la Copa AUF Uruguay, en segundo plano.

Desde hace meses que el presidente Ignacio Ruglio anunció que en este período de pases, no se iría nadie de Peñarol, pero la única excepción podía ser Juan Rodríguez, por el que hubo varias ofertas.

TORNEO CLAUSURA Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura este fin de semana, con salidas de Nacional y Peñarol y con el líder cerrando la etapa de local

PEÑAROL Se terminó la novela: mirá por qué Ignacio Sosa se queda en Peñarol al menos, hasta diciembre

Danubio Peñarol campeonato apertura 2025/Juan Rodríguez Foto: Leonardo Carreño

Según informó la citada fuente a Referí, Eintracht Frankfurt, el equipo en el que juega el alemán Mario Götze, el media punta que liquidó en el alargue a Argentina en la final del Mundial de Brasil 2014 para quedarse con la Copa del Mundo, está detrás de Juan Rodríguez.

El gran tema es que los tiempos apremian porque el período de pases en la Bundesliga alemana termina ya, este 31 de agosto, por lo que de hacerse la transferencia, se deberá hacer con mucho apuro.

Juan Rodríguez ha tenido muy buenos partidos en Peñarol, aunque no han sido muchos, y últimamente Diego Aguirre casi no lo ha tenido en cuenta, teniendo en cuenta de que justamente tenía la chance de emigrar.

La misma fuente dijo que Peñarol se asegurará US$ 4 millones y el 20% de futura venta. También se suma US$ 1 millón más en variables.