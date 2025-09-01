Peñarol derrotó claramente a Racing 4-1 este domingo de noche en el Parque Viera por la quinta fecha del Torneo Clausura, y no se quiere bajar de los primeros puestos de la tabla del certamen y de la Anual, la cual sigue peleando con su archirrival, Nacional. Luego del encuentro, Guzmán Rodríguez visitó a sus excompañeros en el vestuario.
La visita que alegró a todo el plantel de Peñarol en el vestuario del Parque Viera tras la goleada sobre Racing por el Torneo Clausura; mirá el video
Una llegada inesperada en la intimidad carbonera alegró a todo el plantel de Peñarol tras la goleada sobre Racing por el Torneo Clausura; mirá el video