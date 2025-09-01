Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La visita que alegró a todo el plantel de Peñarol en el vestuario del Parque Viera tras la goleada sobre Racing por el Torneo Clausura; mirá el video

Una llegada inesperada en la intimidad carbonera alegró a todo el plantel de Peñarol tras la goleada sobre Racing por el Torneo Clausura; mirá el video

1 de septiembre 2025 - 14:22hs

Peñarol derrotó claramente a Racing 4-1 este domingo de noche en el Parque Viera por la quinta fecha del Torneo Clausura, y no se quiere bajar de los primeros puestos de la tabla del certamen y de la Anual, la cual sigue peleando con su archirrival, Nacional. Luego del encuentro, Guzmán Rodríguez visitó a sus excompañeros en el vestuario.

Los carboneros tuvieron errores defensivos importantes que salvó su arquero, el chileno Brayan Cortés, de gran primer tiempo y transformándose así en figura del equipo.

Guzmán Rodríguez en el Viera

Guzmán Rodríguez, el zaguero que se consagró campeón uruguayo con Peñarol en 2024, estuvo en el vestuario del Parque Viera luego del encuentro.

Allí saludó a todos sus excompañeros del conjunto aurinegro.

El zaguero aprovechó que jugó un par de días antes con su equipo, Red Bull Bragantino de Brasil, y viajó hacia Montevideo.

La alegría de los futbolistas de Peñarol al verlo se notó claramente, ya que fue un compañero muy querido por todo el plantel.

Peñarol Racing Torneo Clausura Parque Viera Guzmán Rodríguez

