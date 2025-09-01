Dólar
La selección uruguaya quiere sellar su pasaje al Mundial 2026 este jueves ante Perú en un día con historia que siempre se recuerda

Se tratar de una fecha muy especial para la selección uruguaya que justamente un 4 de setiembre quiere sellar su pasaje al Mundial 2026 ante Perú

1 de septiembre 2025 - 12:26hs
El festejo desaforado de Marcelo Bielsa tras el triunfo de la selección de Uruguay ante Colombia por Eliminatorias

El festejo desaforado de Marcelo Bielsa tras el triunfo de la selección de Uruguay ante Colombia por Eliminatorias

La selección uruguaya que conduce Marcelo Bielsa se apronta para jugar un partido trascendente el próximo jueves a la hora 20.30 en el Estadio Centenario frente a Perú, en el que, de ganar, conseguirá la tan ansiada clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. En esa jornada, la historia celeste marca que se cumplen 42 años que fue fracturado Fernando Morena defendiendo a la celeste contra Venezuela.

Un día con historia

Uruguay buscará la clasificación a un nuevo Mundial y de conseguirlo, será el quinto seguido.

Cristian Kike Olivera en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Los jugadores de la selección uruguaya que entrenan con Marcelo Bielsa: repasá los que llegaron a la espera de la convocatoria oficial

El momento de la polémica con la gorra en el US Open
TENIS

Le robó la gorra a un niño en el US Open y quedó filmado por las cámaras: fue escrachado, tuvo que pedir disculpas y su empresa ha sido criticada en la red

La última vez que la selección uruguaya no concurrió a una Copa del Mundo fue en Alemania 2006, y luego estuvo en Sudáfrica 2010 (en la que terminó cuarta), Brasil 2014, Rusia 2018 (fue quinta) y Qatar 2022.

Si le gana a Perú, el equipo de Marcelo Bielsa clasificará directamente al Mundial 2026.

Ese mismo jueves 4 de setiembre, se cumplirán 42 años que René Torres, defendiendo a Venezuela, fracturó al goleador celeste, Fernando Morena en un encuentro de la Copa América de 1983 que ganó Uruguay 3-0, con un gol del exdelantero de Peñarol.

Ese día fue de gran consternación para el fútbol uruguayo, más allá del resultado, por lo que significaba Fernando Morena.

Aquí se puede ver el video de aquella jugada:

Embed - FERNANDO MORENA - ÚLTIMO GOL CON LA SELECCIÓN URUGUAYA Y FRACTURA DE TIBIA Y PERONÉ 4.9.1983
selección uruguaya Eliminatorias Marcelo Bielsa Mundial 2026 Venezuela Perú Chile

