Los jugadores de la selección uruguaya que entrenan con Marcelo Bielsa: repasá los que llegaron a la espera de la convocatoria oficial

Kevin Amaro en su primera convocatoria a la selección uruguaya

El cuerpo técnico de la selección uruguaya encabezado por el argentino Marcelo Bielsa comenzó a recibir este domingo y lunes a los futbolistas uruguayos preseleccionados para la última doble jornada de Eliminatorias sudamericanas, en la que la celeste buscará sellar su clasificación para el Mundial de 2026.

En horas de la mañana del domingo, el golero de Junior colombiano Santiago Mele fue el primero en arribar al Complejo Celeste para ponerse a las órdenes de Bielsa. Luego lo hizo el atacante de Liverpool local Kevin Amaro, convocado por primera vez.

También se sumaron el atacante del Al-Hilal Saudí Darwin Núñez y el jugador del Atlético San Luis mexicano Juan Manuel Sanabria, quien este viernes fue destacado por Bielsa en conferencia de prensa.

Además, el domingo arribó Ignacio Laquintana, el ex Peñarol y hoy en Red Bull Bragantino de Brasil, quien es la sorpresa de la convocatoria .

Este lunes por la mañana, los primeros en arribar fueron los volantes Federico Valverde, de Real Madrid, y Manuel Ugarte, de Manchester United.

También llegaron los jugadores de América de México: Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Otro que arribó este lunes fue Santiago Bueno, zaguero de Wolverhampton Wanderers FC de la Premier League de Inglaterra.

Rodrigo Bentancur, volante de Tottenham de Inglaterra, también se sumó.

Se espera que luego lleguen los jugadores uruguayos que militan en Brasil.

Por su parte, Oviedo de España confirmó que el delantero Federico Viñas fue convocado.

La preparación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

La selección de Uruguay trabaja desde el domingo en el Complejo Celeste, donde se preparará para los encuentros que disputará este jueves frente a Perú en el histórico estadio Centenario de Montevideo y el próximo 9 de septiembre ante Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

En caso de cosechar una victoria en el primero de estos partidos, la Celeste sellará su boleto a la próxima Copa del Mundo, la quinta en la que podría participar de manera consecutiva tras haber jugado las de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por el momento, los futbolistas que están llegando al país para trabajar con Bielsa se encuentran 'reservados' y el cuerpo técnico aún no ha comunicado la lista oficial de convocados.

Los suspendidos y los descartados

Los que es un hecho es que el central de Barcelona Ronald Araujo, el lateral del Al-Qadisiyah árabe Nahitan Nández y el atacante Darwin Núñez no podrán jugar el primer partido por encontrarse suspendidos.

El defensor de Atlético de Madrid José María Giménez y el atacante del Sporting portugués Maximiliano Araújo serán bajas por lesión, mientras que el centrocampista del Flamengo brasileño Nicolás de la Cruz no será convocado.

Puesto por puesto de los que llegaron al Complejo Celeste

Arqueros:

Santiago Mele

Defensas:

Kevin Amaro

Juan Manuel Sanabria

Sebastián Cáceres

Santiago Bueno

Volantes:

Federico Valverde

Manuel Ugarte

Rodrigo Bentancur

Ignacio Laquintana

Delanteros:

Darwin Núñez

Rodrigo Aguirre

Brian Rodríguez