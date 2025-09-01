Manuel Ugarte llegó a Uruguay y dijo que la selección "le puede ganar a cualquiera" y que su "nivel" en Manchester United no "fue el mejor" en el inicio de la temporada

El volante de Manchester United, Manuel Ugarte , se sumó este lunes a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para “una doble fecha importante” en la que se cerrarán las Eliminatorias al Mundial 2026 con partidos ante Perú este jueves en el Centenario y el martes 9 frente a Chile de visitante en Santiago.

En su llegada al Aeropuerto de Carrasco, el mediocampista habló con la prensa. “Vamos con la mentalidad de que hay de clasificar, creo que lo merecemos y el primer partido va a ser importantísimo”, dijo.

Sobre los partidos, señaló: “Tenemos que ganar los dos”. “El primero en casa va a ser importante, tenemos que ser protagonistas, jugar bien y ganar. Y el segundo también”.

“Somos una selección que le puede ganar a cualquiera y jugando afuera también somos fuertes y tenemos que demostrarlo”, sostuvo.

Ugarte también coincidió con Bielsa y lo que dijo en conferencia de prensa el pasado viernes, al considerar que Uruguay puede rendir más.

“Por la calidad, el nivel del equipo y los jugadores que tiene Uruguay, hemos tenido partidos que no jugamos bien”, comentó. “Quiere decir que podemos jugar mucho mejor, hay que tratar de trabajar para eso. Considero que Uruguay puede dar un nivel muy alto, lo hizo en la Copa América y varios partidos, y hay que buscar eso”.

20250610 Manuel Ugarte y los jugadores de la selección uruguaya reconocen el césped de la cancha Manuel Ugarte y los jugadores de la selección uruguaya reconocen el césped de la cancha FOTO: L. Carreño

También dijo que comprendía lo dicho por el DT, si bien no escuchó la conferencia, porque es “complicado” preparar a una selección por el “poco tiempo” para trabajar. “A veces hay jugadores que están jugando y otros no, es complicado gestionar eso”. En ese aspecto, Fede Valverde también dijo estar de acuerdo con el entrenador.

“A nivel ofensivo no es solo el 9, es el equipo el que tiene que generar situaciones. Son cosas que queremos corregir y que vamos a corregir, y lo más importante es que la calidad está. Por eso estamos tranquilos”, manifestó Ugarte.

El mal comienzo de Manchester United

Ugarte, quien dijo que llegaba bien "físicamente" a esta convocatoria y sin dolores en el tendón de su rodilla, reconoció que Manchester United no ha comenzado bien la temporada y tampoco él.

“No hemos empezado muy bien la temporada, mi nivel no fue el mejor tampoco, hay que ser realista y sincero”, dijo. “Pero estoy muy confiado, tengo muy buena relación con el entrenador, trabajo bien y tengo mucha ilusión y ganas de ganarme la titularidad”, indicó, señalando que no jugó el sábado.

20250827 Manuel Ugarte y toda la bronca por la eliminación de Manchester United de la Copa de la Liga de Inglaterra Manuel Ugarte y toda la bronca por la eliminación de Manchester United de la Copa de la Liga de Inglaterra

Llegan los jugadores a la selección uruguaya

El cuerpo técnico encabezado por el argentino Marcelo Bielsa comenzó a recibir este domingo a los futbolistas uruguayos preseleccionados para la última doble jornada de eliminatorias sudamericanas, en la que la Celeste buscará sellar su clasificación para el Mundial de 2026.

En horas de la mañana, el portero del Junior colombiano Santiago Mele fue el primero en arribar al Complejo Celeste para ponerse a las órdenes de Bielsa. Luego lo hizo el atacante del Liverpool local Kevin Amaro, convocado por primera vez.

También se sumaron el atacante del Al-Hilal Saudí Darwin Núñez y el jugador del Atlético San Luis mexicano Juan Manuel Sanabria, quien este viernes fue destacado por Bielsa en una conferencia de prensa.

La selección de Uruguay trabaja desde este domingo en el Complejo Celeste, donde se preparará para los encuentros que disputará este jueves frente a Perú en el histórico estadio Centenario de Montevideo y el próximo 9 de septiembre ante Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

¿Qué necesita Uruguay para clasificar?

En caso de cosechar una victoria en el primero de estos partidos, la xeleste sellará su boleto a la próxima Copa del Mundo, la quinta en la que podría participar de manera consecutiva tras haber jugado las de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Por el momento, los futbolistas que están llegando al país para trabajar con Bielsa se encuentran 'reservados' y el cuerpo técnico aún no ha comunicado la lista oficial de convocados.

Los que es un hecho es que el central de Barcelona Ronald Araujo, el lateral del Al-Qadisiyah árabe Nahitan Nández y el atacante Darwin Núñez no podrán jugar el primer partido por encontrarse suspendidos.

El defensor de Atlético de Madrid José María Giménez y el atacante del Sporting portugués Maximiliano Araújo serán bajas por lesión, mientras que el centrocampista del Flamengo brasileño Nicolás de la Cruz no será convocado.