Papelón histórico de Manchester United, en el que jugó Manuel Ugarte como titular, ya que fue eliminado de la Copa de la Liga inglesa por un equipo de la cuarta categoría

Manuel Ugarte y toda la bronca por la eliminación de Manchester United de la Copa de la Liga de Inglaterra

Con el uruguayo Manuel Ugarte como titular por primera vez en esta temporada, Manchester United protagonizó un verdadero papelón al quedar eliminado este miércoles de la Copa de la Liga inglesa -en lo que fue su primer encuentro en la misma- contra Grimsby Town, un club de la League II de ese país, es decir, de la cuarta categoría, lo que vendría a ser una Divisional D.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El rival de los red devils se puso en ventaja 2-0 jugando como local y a partido único.

Manuel Ugarte jugó solamente los primeros 45 minutos ya que hasta ese momento, a Manchester United no le había salido absolutamente nada.

La intención de Ruben Amorim fue poner un equipo más ofensivo para la segunda parte.

AMERICUP Tras la enorme clasificación de Uruguay a cuartos de final de la AmeriCup, se conoció el rival, el día y la hora en la que jugará

PEÑAROL Peñarol le extendió el contrato a Ignacio Sosa por tres años con aumento salarial, pero su representante dijo que el futbolista "está de rehén, preocupado" y que "ya firmó la oferta de Red Bull Bragantino"

Así, faltando 15 minutos llegó el descuento de Bryan Mbeumo, y casi cuando se terminaba el encuentro, Harry Maguire igualó.

De esa forma, debieron ir a la definición por penales y Grimsby Town se impuso 12-11 en un serie interminable y se confirmó el papelón de Manchester United que tampoco empezó bien en la Premier League.