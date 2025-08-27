Papelón histórico de Manchester United, en el que jugó Manuel Ugarte como titular, ya que fue eliminado de la Copa de la Liga inglesa por un equipo de la cuarta categoría

Con el uruguayo Manuel Ugarte como titular por primera vez en esta temporada, Manchester United protagonizó un verdadero papelón al quedar eliminado este miércoles de la Copa de la Liga inglesa -en lo que fue su primer encuentro en la misma- contra Grimsby Town, un club de la League II de ese país, es decir, de la cuarta categoría, lo que vendría a ser una Divisional D.
