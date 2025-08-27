Jefe de Policía cesado por participar en reunión política del FA aseguró que no se arrepiente "ni en los hechos ni en los dichos"

El exjefe de Policía de Río Negro Sergio Solé , quien fue cesado por el ministro Carlos Negro este miércoles, aseguró que deja la dependencia policial con “la frente en alto”.

“Vine a laburar en un proyecto de seguridad que ha dado resultados en estos primeros cinco meses, por suerte queda el equipo que uno eligió para el proyecto de este año y ojalá el jefe que venga lo siga cumpliendo”, dijo Solé en entrevista con Subrayado (Canal 10).

Solé dejó su cargo luego de que desde el Partido Nacional pidieran su renuncia por participar de una reunión política del Frente Amplio. La oposición aseguraba que el ahora exjerarca policial había violado la Constitución.

“Yo estoy dentro de la norma, dentro de la ley. Soy un hombre libre en actividad desde marzo de 2017 ”, indicó Solé en referencia a que ya estaba retirado de la fuerza policial cuando asumió la jefatura de Río Negro.

Solé argumentó que, según la normativa, puede hacer “cualquier actividad política, religiosa, proselitista”. “El cargo de jefe de Policía es un cargo político nombrado por el presidente de la República, de confianza. Lo único que tenés que ser es mayor de 30 años y ser uruguayo, como un senador, y podés trabajar en política”, añadió.

El exjefe de Policía, además de la polémica por la participación en la reunión del FA, también mantuvo un cruce con el diputado blanco Pablo Abdala. El nacionalista estaba dando una entrevista en una radio local y Solé envió un mensaje acusando a la actual oposición, entre otras cosas, de robar “medio Artigas”.

Consultado al respecto sobre si se arrepentía de estos dichos, Solé aseguró que no. “Ni en los hecho, ni en los dichos. Obro, actúo y hablo como pienso”, sostuvo