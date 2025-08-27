Dólar
CRIMEN

Detuvieron en Argentina a un joven de 23 años por el homicidio de un venezolano en Cordón ocurrido en junio: lo asesinó y robó tras tener relaciones

Oficiales de Interpol Uruguay ubicaron al autor del crimen en Argentina luego de investigar sus redes sociales

27 de agosto 2025 - 8:43hs
Policía. (Archivo)

Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

Capturaron en Argentina a un joven de 23 años que era buscado por el homicidio de un hombre venezolano de 31 años ocurrido en Cordón el pasado 7 de junio, informó Telemundo y confirmaron fuentes policiales a El Observador.

El día 8 de ese mes, una mujer llamó al 911 y reportó que encontró a su amigo y compañero de apartamento atado a su cama con "claros signos de violencia". Cuando los policías llegaron, constataron que el hombre estaba muerto.

La concubina relató a las autoridades que el sábado salió de su casa a las 16:00 y cuando llegó a las 21:00 no vio a su compañero, pero no le sorprendió porque "era habitual que saliera", constataron fuentes de Interior. En la tarde del domingo notó que la consola PlayStation que había en el comedor de la casa "no se encontraba", lo que la llevó a entrar al cuarto de su amigo, para ver allí la escena del crimen.

El departamento de Homicidios de la Policía y la fiscal Mirta Morales tomaron el caso. Tras analizar las cámaras de videovigilancia del edificio, se identificó a un joven argentino de 23 años como el responsable del crimen.

Las autoridades constataron que la víctima conoció al joven en una aplicación de citas y lo invitó a su hogar, donde mantuvieron relaciones sexuales. Tras ello, el argentino asesinó al hombre y se robó su PlayStation y unos championes.

Según indicaron fuentes del caso a El Observador, oficiales de Interpol Uruguay ubicaron al autor del crimen en Argentina luego de investigar sus redes sociales, y dieron aviso a sus pares de ese país, que este lunes lograron su detención.

El joven se encuentra detenido en Argentina, a la espera del avance de la solicitud de extradición ya realizada por Uruguay.

