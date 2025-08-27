Detuvieron en Argentina a un joven de 23 años por el homicidio de un venezolano en Cordón ocurrido en junio: lo asesinó y robó tras tener relaciones

Capturaron en Argentina a un joven de 23 años que era buscado por el homicidio de un hombre venezolano de 31 años ocurrido en Cordón el pasado 7 de junio, informó Telemundo y confirmaron fuentes policiales a El Observador.

El día 8 de ese mes, una mujer llamó al 911 y reportó que encontró a su amigo y compañero de apartamento atado a su cama con "claros signos de violencia". Cuando los policías llegaron, constataron que el hombre estaba muerto.

La concubina relató a las autoridades que el sábado salió de su casa a las 16:00 y cuando llegó a las 21:00 no vio a su compañero , pero no le sorprendió porque "era habitual que saliera" , constataron fuentes de Interior. En la tarde del domingo notó que la consola PlayStation que había en el comedor de la casa "no se encontraba" , lo que la llevó a entrar al cuarto de su amigo, para ver allí la escena del crimen.

El departamento de Homicidios de la Policía y la fiscal Mirta Morales tomaron el caso. Tras analizar las cámaras de videovigilancia del edificio, se identificó a un joven argentino de 23 años como el responsable del crimen.

Las autoridades constataron que la víctima conoció al joven en una aplicación de citas y lo invitó a su hogar, donde mantuvieron relaciones sexuales. Tras ello, el argentino asesinó al hombre y se robó su PlayStation y unos championes.

Según indicaron fuentes del caso a El Observador, oficiales de Interpol Uruguay ubicaron al autor del crimen en Argentina luego de investigar sus redes sociales, y dieron aviso a sus pares de ese país, que este lunes lograron su detención.

El joven se encuentra detenido en Argentina, a la espera del avance de la solicitud de extradición ya realizada por Uruguay.