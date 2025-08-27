Dólar
/ Nacional / POLICIAL

Diez delincuentes cometieron un nuevo robo piraña en una farmacia de Tres Cruces: se llevaron más de 80 perfumes

Una vecina del apartamento en el que está la farmacia contó que los delincuentes "estaban desesperados por subirse a las motos y arrancar"

27 de agosto 2025 - 8:10hs
Patrullero de la Policía. (Archivo)

Patrullero de la Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

Diez delincuentes cometieron un robo piraña en una farmacia del barrio Tres Cruces este martes por la noche, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Los implicados llegaron divididos en cinco motos al comercio, ubicado en Bulevar Artigas y Hocquart, y tras romper la puerta de entrada se dirigieron a la sección de perfumes.

En pocos minutos, los implicados tomaron más de 80 perfumes y escaparon rápidamente en cuatro motos. El quinto vehículo quedó tirado cerca del lugar de los hechos.

Una vecina del apartamento en el que está la farmacia contó a Telemundo que escuchó "ronquidos de motos muy fuertes", lo cual le llamó la atención porque "hace dos meses pasó lo mismo".

"Me acerco a la ventana y veo cuatro, cinco motos que rompen el vidrio y empiezan a sacar varias bolsas con muchos objetos", relató la mujer, quien marcó que los delincuentes "estaban desesperados por subirse a las motos y arrancar".

Además, indicó que la quinta moto quedó en la zona porque uno de los delincuentes no logró encenderla en el escape: "Corre con ella y con los objetos, y como no le prendió la dejó a mitad de cuadra".

