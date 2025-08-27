Diez delincuentes cometieron un nuevo robo piraña en una farmacia de Tres Cruces: se llevaron más de 80 perfumes

Diez delincuentes cometieron un robo piraña en una farmacia del barrio Tres Cruces este martes por la noche, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Los implicados llegaron divididos en cinco motos al comercio, ubicado en Bulevar Artigas y Hocquart , y tras romper la puerta de entrada se dirigieron a la sección de perfumes.

En pocos minutos, los implicados tomaron más de 80 perfumes y escaparon rápidamente en cuatro motos . El quinto vehículo quedó tirado cerca del lugar de los hechos.

Una vecina del apartamento en el que está la farmacia contó a Telemundo que escuchó "ronquidos de motos muy fuertes", lo cual le llamó la atención porque "hace dos meses pasó lo mismo".

"Me acerco a la ventana y veo cuatro, cinco motos que rompen el vidrio y empiezan a sacar varias bolsas con muchos objetos", relató la mujer, quien marcó que los delincuentes "estaban desesperados por subirse a las motos y arrancar".

Además, indicó que la quinta moto quedó en la zona porque uno de los delincuentes no logró encenderla en el escape: "Corre con ella y con los objetos, y como no le prendió la dejó a mitad de cuadra".