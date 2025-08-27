Dólar
/ Nacional / CASO MARSET

Imputaron en Paraguay a futbolista boliviano vinculado a banda de Marset: fue detenido tras aterrizar una avioneta con cocaína

La Justicia entiende que Vaca y otros dos paraguayos detenidos "serían miembros de una organización que se dedicaría al tráfico internacional" de cocaína

27 de agosto 2025 - 12:00hs
Edward Vaca y la avioneta en la que circulaba

Edward Vaca y la avioneta en la que circulaba

La Justicia de Paraguay imputó al futbolista boliviano Edward Vaca Hurtado, detenido el pasado sábado tras aterrizar una avioneta en un campo de ese país, en una actividad que las autoridades entienden que está vinculada a la operativa del grupo del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Según informó la Policía Nacional de Paraguay en una publicación en sus redes sociales, Vaca fue detenido junto a otros tres ciudadanos paraguayos el pasado sábado por la mañana en un campo de Colonia Kururuo, ubicado en la ciudad de Santani del departamento de San Pedro.

Distintos medios paraguayos reportaron que el jugador viajaba como copiloto junto a tres paraguayos en una avioneta Cessna 206 Stationair de matrícula boliviana, presuntamente utilizada para el transporte internacional de drogas, que aterrizó en una pista clandestina por un desperfecto mecánico en la tarde del viernes, junto a otra nave.

Vecinos de la zona vieron a las avionetas y dieron aviso a la Policía, que en la mañana del sábado allanó el campo y se enfrentó a tiros con los ocupantes de la nave. Finalmente, los tres paraguayos y Vaca fueron detenidos en el lugar.

Embed

Además de la avioneta, en la que se encontraron rastros de cocaína, las autoridades también incautaron dos camionetas, una moto y varios celulares.

Este martes Vaca y dos de los ciudadanos paraguayos detenidos fueron imputados por la justicia paraguaya. El futbolista de 25 años, que actualmente jugaba en el club Ciudad Nueva del ascenso de Bolivia, fue formalizado por los delitos de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, tráfico internacional y asociación criminal.

En la resolución judicial, difundida por el medio ABC, se marca que existe "la sospecha de que por lo menos tres de las cuatro personas citadas precedentemente serían miembros de una organización criminal que se dedicaría al tráfico internacional de sustancias prohibidas, específicamente cocaína, desde Bolivia".

La fiscal de Narcotráfico Elva Cáceres, a cargo del caso, entiende que la pista clandestina en la que fue hallada la avioneta "habría funcionado como centro logístico, no solo de aterrizaje y despegue, sino como centro de abastecimiento de combustible de aeronaves".

