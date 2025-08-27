Dólar
/ Nacional / HALLAZGO

Obreros encontraron restos óseos en una casa en construcción en Buceo: intentan determinar si son humanos

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en la calle Ramón Anador, entre José Batlle y Ordóñez y Marco Aureliano, en el barrio Buceo

27 de agosto 2025 - 14:40hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Trabajadores que realizaban tareas en una casa en construcción en el barrio Buceo descubrieron restos óseos a unos 50 centímetros de la superficie durante la excavación para un pozo, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

El hallazgo, del que dio cuenta Telemundo (Canal 12) se produjo en una vivienda ubicada en la calle Ramón Anador, entre José Batlle y Ordóñez y Marco Aureliano.

Según la información policial primaria, los obreros encontraron los huesos mientras trabajaban en la instalación de una viga. Ante esta situación, colocaron los restos en tres baldes hasta la llegada de la Policía.

Aún se desconoce si los huesos pertenecen a seres humanos o a algún animal, pero lo que llamó la atención de los investigadores fue que los huesos estaban cortados en pequeñas partes, según el consignado medio.

Los nuevos propietarios de la vivienda adquirieron la propiedad hace aproximadamente dos años y habían comenzado con las obras este miércoles, cuando se produjo el sorpresivo hallazgo. Vecinos del área indicaron a Telemundo que, previamente, la vivienda había sido ocupada por una mujer, pero aún no se tienen más detalles sobre la historia de la casa.

Según indicaron autoridades policiales de la Jefatura capitalina a El Observador, Policía Científica ya se encuentra trabajando en las pericias de los huesos para determinar su origen.

