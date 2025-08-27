"Nos quedaríamos sin trabajo" y "me tapan 24 hectáreas": vecinos de Casupá se manifestaron contra la construcción de la represa

Vecinos y productores de la zona de Casupá ( Florida ) se manifestaron en contra de la decisión del gobierno de avanzar en la construcción de una represa en la zona para el suministro de agua en el Área Metropolitana.

" Creemos que tiene que haber alternativas más viables que esta . Si se va a construir, que nosotros no queremos que se construya, pero si se va a construir que antes de que surjan estos problemas que nosotros estamos viendo, nos digan si los tienen en cuenta, si los han resuelto y que nos expliquen cómo, por lo menos para nosotros estar tranquilos. Y si no los han considerado, que los consideren antes de inundar ", manifestó uno de los vecinos en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Tras este, una trabajadora de un campo en propiedad de extranjeros manifestó que el establecimiento donde trabaja, en caso de que se avance con la represa, quedará "completamente bajo agua" , dejando "pérdidas totales" .

"Este establecimiento tiene sus años. Los dueños son italianos, no están acá en el país, durante el año van y vienen. Entonces, particularmente, nosotros somos los que vivimos en el lugar y somos laburantes", dijo y añadió: "Nos quedaríamos sin trabajo y sin casa" .

Otro vecino de la zona apuntó que en su caso el proyecto le taparía hasta 24 hectáreas de su propiedad y también lo dejarían sin agua.

"No solo que me tapan 24 hectáreas, sino que la represa va alambrada y los animales míos no pueden tomar agua de esa represa. Me afecta directamente, soy un productor chico y como yo somos varios, un lote. ¿Les van a hacer una estancia nueva, una casa nueva, les van a pagar lo que val una hectárea de campo?", se preguntó.

Los vecinos de Casupá además se reunieron sobre las últimas horas la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, donde expresaron su preocupación por la decisión del gobierno.

El diputado del Partido Colorado Walter Cervini también se manifestó al respecto y dijo que los vecinos les "presentaron los peligros que entienden que se pueden dar, expresaron la preocupación que tienen por la obra y el desconocimiento que tienen aún de lo que se va a hacer".

Ante la preocupación de los vecinos, el diputado del Frente Amplio, Carlos Router, sostuvo que dentro de poco se armará un "escenario" con varios estudios, donde ahí las personas tendrán la "información necesaria" para evacuar sus dudas.