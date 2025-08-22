"Excelente reunión": presidente de OSE mantuvo encuentro con alcalde de Casupá por represa en la localidad

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, mantuvo un encuentro con el alcalde del municipio de Casupá, Luis Olivera, debido a la represa que el gobierno proyecta construir en la localidad.

"Comenzamos un proceso de diálogo y aporte de información sobre una obra que será histórica para Uruguay", escribió Ferreri en sus redes sociales sobre el encuentro con el alcalde de la localidad de Florida.

El presidente de la empresa pública destacó que en su gestión buscan "ser transparentes y tener conocimiento del territorio". "Este fue el primer encuentro, en un proceso que tendrá múltiples instancias de intercambio con todos los actores involucrados", agregó Ferreri.

El alcalde reelecto de Casupá , a su vez, agradeció "por abrir" el "espacio de diálogo".

"Entendemos la magnitud de una obra de estas características para el país, pero también somos conscientes de las preocupaciones que existen en Casupá", agregó.

"Confiamos que será un proceso de mucho ida y vuelta junto a OSE y la Intendencia de Florida", sentenció Oliva en sus redes sociales.

En 2019, meses antes de dejar la presidencia de la República, Tabaré Vázquez le entregó a Luis Lacalle Pou el proyecto de OSE para la construcción de la represa en Casupá surgido del estudio encargado a la consultora Aguasur.

Sin embargo, durante la administración de Lacalle Pou había sido proyectada la construcción de una planta potabilizadora en el balneario Arazatí (San José) que tomara agua del río de la Plata, que fuera conocida como proyecto Neptuno.

Este año, el gobierno de Yamandú Orsi dejó por el camino esta iniciativa, lo que ocasionó una interpelación parlamentaria y la crítica de la oposición, incluyendo la del expresidente Lacalle Pou.

En cambio, el actual Ejecutivo planea construir otra planta en Aguas Corrientes sumado a otras obras en el arroyo Solís Chico y nuevamente plantear un proyecto en Casupá.