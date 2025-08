"Charcos permanentes, barro, pozos y malos olores": la calle eternamente inundada de La Floresta que vecinos piden arreglar

No importa si hace calor, si el día está soleado, la calle tiene agua. Han pasado las administraciones y el problema no se ha resuelto. Incluso si se entra en el Street Views de Google Maps, que tiene un relevamiento del año 2015 , se puede ver a la calle inundada.

Calle 12 de octubre del balneario La Floresta, departamento de Canelones, está siempre inundada desde hace años, según denuncian vecinos

En el texto, los vecinos explican que "el agua mana de forma constante por las napas subterráneas, producto de que la zona fue históricamente un bañado y de su cercanía a la represa del Arroyo Sarandí, de donde se extrae el agua potable para La Floresta".

Pero más allá de este problema constante, añaden que cada vez que llueve la situación empeora y "se forman charcos permanentes, barro, pozos y malos olores".

"A esta situación se suman desagües domiciliarios clandestinos que vierten aguas servidas directamente sobre la vía pública, agravando la insalubridad y deteriorando aún más la calle", continúa la carta.

"Como consecuencia, se ven afectadas la circulación de vehículos y peatones, el bienestar de los niños y adultos mayores, y en general la calidad de vida de toda la comunidad", afirman los vecinos.

Calle 12 de octubre del balneario La Floresta, departamento de Canelones, está siempre inundada desde hace años, según denuncian vecinos Foto: cedida a El Observador

Una vecina de la calle, Pilar Rojí, le cuenta a El Observador que "se ha resbalado gente y se han caído motos". "Gente mayor no pueden ir a tirar la basura, no pueden salir si no es en vehículo. Es intransitable", afirma.

Explica también que las bocas de tormenta "no sirven de nada porque la calle se desniveló".

Dice también que los vecinos le transmitieron a las autoridades que están dispuestos a "conseguir dinero o materiales" para solucionar el problema. "Con tal de que solucionen, que nos digan qué podemos hacer para colaborar en esto. Imposible que paguemos la obra, pero si faltan materiales o que vayamos a barrer la calle, lo que sea, estamos dispuestos", dice Rojí.

La respuesta de la intendencia

La nueva directora de Obras de la intendencia, Laura Morales, dice a El Observador que todavía está "tomando conocimiento" de los problemas que hay, pero que es consciente de lo que sucede en la calle 12 de octubre en La Floresta.

Señala que se podría solucionar, por ejemplo, aplicando algo que se hizo en la calle Pitanga de Salinas. Allí se levantó la calle y se puso un caño subterráneo rodeado por rocas que filtra el agua y no permite que salga a la superficie.

20250611 Presentación del gabinete del nuevo intendente de Canelones. Foto: Inés Guimaraens

Dice que también debería trabajarse en los pozos de algunas casas, así como a nivel superficial de la propia calle por los problemas que tiene con las lluvias.

Morales advierte que no puede comprometerse con que su dirección va a solucionar el problema. "Todavía no tenemos armado el plan de obras del quinquenio", pero dice que "seguramente" se haga si es el municipio transmite que hay que solucionarlo.

Por su parte, la alcaldesa Anaclara De Los Santos, consultada por El Observador, dice que asumió hace menos de un mes, pero que este fue "uno de los primeros temas" que entró en su agenda "para estudiar las posibilidades de realizar la obra".

"Aún no tenemos respuesta, por eso no nos hemos comunicado con los y las vecinas, quienes estuvieron de acuerdo, en el marco de los nuevos gobiernos, de darnos unos meses para el estudio de posibilidades", dice De Los Santos.