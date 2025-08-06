5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 6 de agosto EN VIVO

Este miércoles 6 de agosto se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 32.800.000, lo que equivale a más de U$S 800.000.

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 14.468.408 y tuvo dos aciertos que se llevaron cada uno $ 7.234.204. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 08 de Maldonado y en la Agencia 23 de Montevideo.

Mientras que el Pozo Revancha repartía $17.775.274 y resultó vacante .

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 y se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12.

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 6/8/2025

Resultados del Pozo de Oro

42

01

06

11

41

Bolilla extra: 47

Resultados del Pozo Revancha

48

46

24

19

07

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.