Caso Penadés: Justicia permitirá el acceso al celular de Romina Celeste y Paula Díaz; se imputó al exsenador un delito de violencia privada

La Justicia permitirá el acceso al celular de Romina Celeste Papasso , Paula Díaz y un denunciante del caso Gustavo Penadés , según confirmó El Observador. El permiso para acceder a la información rige para el año 2023 y no habrá ningún dato que permita identificar a las víctimas del caso.

La Fiscalía ahora investigará los teléfonos a pedido de la defensa del exsenador del Partido Nacional , según informó en primera instancia Telenoche de Canal 4.

La exmilitante nacionalista es una de las principales denunciantes contra el exsenador, que ahora está imputado por más de 20 delitos sexuales .

En cambio, Paula Díaz es la otra mujer trans que radicó la denuncia falsa contra el hoy presidente Yamandú Orsi, con previas indicaciones de Papasso .

Los defensores de Penadés, Laura Robatto y Homero Guerrero, fueron quienes solicitaron el acceso a los teléfonos, luego de que la fiscal Sandra Fleitas remitiera información a la Fiscalía de Corte sobre que en el celular de Díaz existían conversaciones con Papasso que podrían ser de interés para el caso de Penadés.

Fleitas fue la fiscal del caso en que Díaz denunció al actual presidente de la República, en una acusación que fue desestimada.

Estos informes habían sido enviados a la fiscal del caso, Alicia Ghione, quien decidió declararlos en reserva durante seis meses y no tomó ninguna acción penal en base a ellos.

En julio de este año, cuando se cumplió el plazo de la reserva, los abogados de Penadés accedieron al texto y a parte de los mensajes tanto de Díaz como de Papasso. Sin embargo, en lo que envió Fleitas no está la totalidad del contenido.

En los mensajes que surgen del celular de Papasso, que fueron incluidos en el informe de Fleitas, se aprecia cómo ella habla con algunos de los denunciantes del caso Penadés y les indica cómo tienen que declarar ante el Instituto Técnico Forense.

En esas conversaciones surge que Papasso les comenta a algunos denunciantes sobre la cifra que podrían recibir en caso de que Penadés decidiera acordar con la Fiscalía.

Por otro lado, la Justicia dio lugar al pedido de la Fiscalía de imputar otro delito en contra de Penadés. En este caso, se trata de un ilícito de violencia privada que se dio en 2014, según se dijo en la audiencia.