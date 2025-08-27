¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol en el Torneo Clausura y contra quién se medirá en segunda ronda de Copa AUF Uruguay?

Peñarol goleó 3-0 a Río Negro de San José en partido correspondiente a la primera fase de la Copa AUF Uruguay. El equipo de Diego Aguirre se integró con una formación alternativa pero fue muy superior al vigente campeón de la Copa Nacional de Clubes de la Organización de Fútbol del Interior.
