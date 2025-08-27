¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol en el Torneo Clausura y contra quién se medirá en segunda ronda de Copa AUF Uruguay?

Peñarol goleó 3-0 a Río Negro de San José en partido correspondiente a la primera fase de la Copa AUF Uruguay. El equipo de Diego Aguirre se integró con una formación alternativa pero fue muy superior al vigente campeón de la Copa Nacional de Clubes de la Organización de Fútbol del Interior.

El aurinegro vuelve al ruedo este domingo 31 de agosto.

Su rival será Racing en duelo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura.

El partido se llevará a cabo en el Parque Viera , con Racing como locatario.

¿Cuál será el rival de Peñarol en la Copa AUF Uruguay?

En segunda rueda, Peñarol jugará contra Liverpool, rival con el que jugó en cuartos de final de 2023, en un partido que se disputó en 2024 y que se saldó con victoria con tres goles de Leonardo Fernández.

En esa instancia, Peñarol será locatario tras jugar hoy como visitante en San José.