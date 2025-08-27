Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol en el Torneo Clausura y contra quién se medirá en segunda ronda de Copa AUF Uruguay?

Peñarol goleó 3-0 a Río Negro de San José y avanzó a la segunda ronda de la Copa AUF Uruguay y este fin de semana vuelve a la actividad por el Torneo Clausura

27 de agosto 2025 - 22:30hs
Leandro Umpiérrez

Leandro Umpiérrez

Foto: @OficialCAP

Peñarol goleó 3-0 a Río Negro de San José en partido correspondiente a la primera fase de la Copa AUF Uruguay. El equipo de Diego Aguirre se integró con una formación alternativa pero fue muy superior al vigente campeón de la Copa Nacional de Clubes de la Organización de Fútbol del Interior.

¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol?

El aurinegro vuelve al ruedo este domingo 31 de agosto.

Su rival será Racing en duelo correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura.

El partido se llevará a cabo en el Parque Viera, con Racing como locatario.

 Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre dio su opinión sobre la posibilidad de que Ignacio Sosa deje Peñarol y actualizó el estado sanitario de Leonardo Fernández

Matías Arezo
COPA AUF URUGUAY

Río Negro de San José 0-3 Peñarol: con doblete de Matías Arezo y un golazo de Leandro Umpiérrez, el aurinegro avanzó en la Copa AUF Uruguay

¿Cuál será el rival de Peñarol en la Copa AUF Uruguay?

En segunda rueda, Peñarol jugará contra Liverpool, rival con el que jugó en cuartos de final de 2023, en un partido que se disputó en 2024 y que se saldó con victoria con tres goles de Leonardo Fernández.

En esa instancia, Peñarol será locatario tras jugar hoy como visitante en San José.

Temas:

Peñarol Torneo Clausura Copa AUF Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo
COPA AUF URUGUAY

Río Negro de San José 0-3 Peñarol: con doblete de Matías Arezo y un golazo de Leandro Umpiérrez, el aurinegro avanzó en la Copa AUF Uruguay

Diego Aguirre
COPA AUF URUGUAY

Por dónde ver Río Negro de San José vs Peñarol por la primera ronda de la Copa AUF Uruguay

Lucas Hernández 
COPA AUF URUGUAY

Río Negro de San José vs Peñarol por Copa AUF Uruguay: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo

Juan Izquierdo
A UN AÑO DE LA MUERTE DE IZQUIERDO

Familia de Juan Izquierdo irá a Conmebol para reclamar colaboración que generó "ilusión" pero no se concretó; además, tuvo que realizar procedimiento para que su hijo lleve el apellido

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos