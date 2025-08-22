Piden acceder al contenido de los celulares de Romina Celeste y Paula Díaz porque aparecen nombres de víctimas del caso Penadés

La defensa del exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés , a cargo de Laura Robatto y Homero Guerrero, pidieron acceder a todo el contenido de los celulares de Romina Celeste Papasso y Paula Díaz.

Papasso es una de las víctimas en el caso del exsenador, que está imputado por más de 20 delitos sexuales, y Paula Díaz fue quien radicó la denuncia falsa contra el hoy presidente Yamandú Orsi, con previas indicaciones de Papasso.

La solicitud de Guerrero y Robatto llega luego de que la fiscal Sandra Fleitas remitiera información a la Fiscalía de Corte sobre que en el celular de Díaz existían conversaciones con Papasso que podrían ser de interés para el caso de Penadés.

Fleitas fue quien investigó y archivó la denuncia falsa contra Orsi, cuando era fiscal de Flagrancia de Ciudad de la Costa. Esos informes fueron enviados a la fiscal del caso, Alicia Ghione, quien decidió declararlos en reserva durante seis meses y no tomó ninguna acción penal en base a ellos.

En julio de este año, cuando se cumplió el plazo de la reserva, los abogados de Penadés accedieron al texto y a parte de los mensajes tanto de Díaz como de Papasso. Sin embargo, en lo que envió Fleitas no está la totalidad del contenido.

Ante esto, la Justicia fijó audiencia para el próximo martes sobre las 14:00 horas en el juzgado de Marcela Vargas, según supo El Observador en base a fuentes judiciales.

En los mensajes que surgen del celular de Papasso, que fueron incluidos en el informe de Fleitas, se aprecia cómo ella habla con algunos de los denunciantes del caso Penadés y les indica cómo tienen que declarar ante el Instituto Técnico Forense.

En esas conversaciones surge que Papasso les comenta a algunos denunciantes sobre la cifra que podrían recibir en caso de que Penadés decidiera acordar con la Fiscalía.