El mensaje entre lágrimas de Mario Bardanca para José Carlos Álvarez de Ron en el programa que comparten y un cuestionamiento a Canal 12: "Hay que replantearse un montón de cosas"

La decisión de Canal 12 de desvincular a Ignacio Martirené y a José Carlos Álvarez de Ron el pasado miércoles en medio de una reestructuración del informativo Telemundo, en el que ambos periodistas se desempeñaban, sigue generando repercusiones. Este jueves, Mario Bardanca, compañero de Álvarez de Ron en Radio Uruguay, se refirió a lo ocurrido en su programa.

Bardanca dedicó algunos minutos de Derechos Exclusivos, el programa deportivo que ambos conducen para la radio pública, a hablar de la desvinculación de su compañero, mandó un mensaje a los directivos del canal, y se emocionó al hablar de su relación con Álvarez de Ron , que también terminó con la voz quebrada.

" Estamos doloridos, estamos sentidos porque uno de los nuestros no está pasando bien ", dijo Bardanca. Al notar por donde iría la conversación, Álvarez de Ron intentó frenarlo y le dijo "Yo estoy pasando bien, no te preocupes".

VAMOS QUE VENIMOS La despedida de José Carlos Álvarez de Ron tras su desvinculación con Canal 12: "Jamás pensé que me quieran tanto"

Sin embargo, Bardanca siguió adelante. " Ese dolor nos afecta porque acá hay una forma de vida, hay un estilo, hay un vínculo edificado a lo largo del tiempo , hay más de 3 décadas de relación que trasciende lo laboral, que significa identificarse con un lugar que a uno lo eligió, que te eligió y al que vos respondiste con capacidad, dedicación, honestidad, marcando un estilo, y una identificación plena", dijo sobre la salida de su colega de Canal 12, a donde ingresó en 1992.

"Ahí creciste, te hiciste un nombre, te conoció la gente, se identificó, te destacó y te distinguió. Hoy lo que pasa duele, afecta, sacude, hay que replantearse un montón de cosas porque estamos grandes, pero la tranquilidad está en la forma que se recorrió el camino y las cosas generadas. En las últimas horas me llegaron un montón de mensajes de gente que te conoce y gente que no, ocupada, preocupada, ofreciéndose para lo que se necesite. Y eso es invaluable", destacó Bardanca.

El mensaje de Mario Bardanca a Canal 12: "los vínculos hay que cuidarlos"

Bardanca habló sobre el futuro laboral de su colega, y dijo "hay que resolver otras cosas de acá en adelante y hay que apechugar, pero tenés lo más trascendente, una compañera de fierro, dos hijas que te cuidan en todo, familia, afectos, amigos de la vida que saben como sos".

Luego dedicó un mensaje a los jerarcas del canal: "Quienes ocupan lugares de decisión, y la gente que ejecuta esas decisiones, es gente que es responsable de cuidar los vínculos y a las personas. Uno puede estar o tener que salir en un trabajo, pero los vínculos hay que cuidarlos. Hay que aprender esas cosas. Hay mil maneras de resolver un vínculo laboral, hay caminos alternativos antes de llegar a decisiones que lastiman, que duelen, que rompen lo edificado durante tanto tiempo", afirmó.

Embed

"Acá seguiremos en este espacio, y seguimos precisando que hagas las cosas de la forma que las hiciste siempre", le dijo emocionado a su compañero.

Álvarez de Ron, que este jueves publicó su primer mensaje luego de su salida de Teledoce, afirmó también con la voz quebrada: "No estoy dolido con nada, estoy muy agradecido por lo que la vida me dio".

Los mensajes para José Carlos Álvarez de Ron de sus excompañeros

Este no ha sido el único mensaje de respaldo que el periodista deportivo recibió en estos últimos días. Su excompañero en Canal 12 y en Radio Universal, Alberto Kesman, le dedicó un posteo en redes sociales.

"Se va a extrañar su presencia en Telemundo. Compañero y amigo fiel, talentoso, inteligente, periodista de raza a quien seguro veremos pronto donde le toque trabajar desplegando todo su conocimiento y sabiduría", escribió "el Mariscal".

Otro mensaje fue el que compartió el exCanal 12 Damián Herrera. El periodista radicado en Brasil compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a Álvarez de Ron y al periodista deportivo de Canal 10 Marcelo Scaglia, junto a una frase del cantante argentino "el Indio" Solari.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Damian Herrera (@damianylapelota)

"“Fuimos tan graciosos y también tan valientes que aún reímos. Todos esos jodidos que retienen la vida un poquito nada más, siempre tienen a mano las más tontas razones para mentir a gusto, siempre a gusto del poder”, escribió Herrera, citando la canción Pinturas de guerra.