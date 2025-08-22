Así será Puesta a punto, el nuevo periodístico de Canal 12 que conducirá Patricia Madrid antes de Telemundo

El nuevo programa periodístico de Canal 12 está a días de aterrizar en la pantalla. Este viernes, la señal presentó Puesta a punto , el ciclo que conducirán Patricia Madrid y Bernardo Wolloch, y que tendrá también las participaciones Eugenia "Tuque" García, Celina Pereyra y Federico Buysan.

Si bien se desconoce la fecha oficial del estreno, y Canal 12 lo promociona con el tradicional "muy pronto", se sabe que el nuevo programa se emitirá de lunes a viernes entre las 18:00 y las 19:00 , en la hora previa al comienzo de la edición central del informativo Telemundo. Este es un planteo similar al que implementó Canal 10 con Subrayado Tarde (conducido por María Noel "Nole" Marrone, Danilo Tegaldo y Fernando "Nano" Folle).

Madrid , quien también conduce el periodístico Así nos va en Radio Carve, llega de esta forma a Canal 12 luego de cerrar su etapa en Canal 10 en el mes de febrero, cuando se decidió que no seguiría como conductora de Polémica en el bar.

Wolloch , en tanto, formó parte del equipo de Santo y Seña en Canal 4 hasta el final del programa y encabezó el segmento Cartelera de chantas. Además, es uno de los conductores del programa de streaming Se arregla el mundo.

García, Buysan y Pereyra son figuras de la casa. La primera dejará de formar parte de Telemundo como movilera para ser parte de forma fija en este nuevo ciclo, en tanto que Buysan compartirá la pantalla de ambos programas para encargarse de los deportes. Pereyra, en tanto, es uno de los nuevos rostros recurrentes de la pantalla del 12, con participaciones destacadas en el reality musical Tu cara me suena.

Las desvinculaciones en Telemundo

La presentación del avance de Puesta a punto se da en medio de una semana de cambios para Telemundo, que en los últimos días desvinculó a dos de sus periodistas José Carlos Álvarez de Ron e Ignacio Martirené.

Álvarez de Ron entró a Canal 12 en 1992, hace 33 años, luego de un paso por la radio Universal, y desde entonces había formado parte del equipo de deportes de Telemundo, con el que viajó a Mundiales y Juegos Olímpicos.

Martirené, por su parte, llegó a Canal 12 en 2020, luego de una etapa en la televisión chilena, país en el que residió durante algunos años, y pasos anteriores por Canal 4 y Canal 10. En sus primeros tiempos en Teledoce fue parte tanto del noticiero como del programa Desayunos Informales, que dejó en 2022.

Desde entonces ha estado en Telemundo, como responsable de la información internacional, así como se desempeñó hasta ahora como conductor de la edición de los sábados del noticiero.