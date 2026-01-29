Dólar
Falleció en Argentina Agustín Mostany, gerente general de Salus

Este miércoles falleció de forma repentina el gerente general de la empresa uruguaya de aguas.

29 de enero 2026 - 10:04hs
Este jueves la empresa Salus informó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su gerente general, Agustín Mostany. El deceso del ejecutivo ocurrió este miércoles en Argentina, su país natal.

Mostany tuvo una destacada carrera de 11 años en la firma Danone, empresa que adquirió Salus en el año 2000, y en 2023 pasó a liderar las operaciones de la marca Salus en Uruguay. Previamente se había desempeñado como general manager de Aguas en Danone Argentina desde 2019.

"Agustín deja una huella imborrable en Salus Uruguay y en Danone Cono Sur, donde comenzó su recorrido como Director de Marca de Levité y Villa del Sur en Argentina, hasta llegar a liderar en 2023 el Negocio de Aguas en Uruguay, consolidando el liderazgo de las marcas y la promoción del bienestar en toda la región", asegura el comunicado de Salus.

"Su liderazgo único, inspiración y compromiso quedarán en el corazón de todos nosotros por siempre y guardados en la historia de la compañía", finaliza la publicación.

