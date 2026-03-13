Grupo uruguayo Terraflos anuncia la adquisición de la biotecnológica chilena Rubisco para fortalecer su plataforma regional de innovación científica

El grupo empresarial uruguayo Terraflos anunció en las últimas horas la incorporación estratégica de la compañía chilena Rubisco Biotechnology a su ecosistema regional.

La operación, que estará estructurada por etapas , consolida el modelo de integración vertical en biotecnología aplicada del grupo y se enmarca en su visión de largo plazo de construir una plataforma científica, productiva y comercial . El objetivo es articular el proceso completo, desde el descubrimiento de bioactivos hasta su llegada al consumidor final, y posicionar a América Latina como un polo relevante de innovación biológica con proyección global.

En este contexto, Rubisco Biotechnology, empresa biotecnológica enfocada en la producción de ingredientes activos mediante cultivo celular vegetal, se integrará como una unidad científica estratégica , aportando tecnología en agricultura celular vegetal, capacidades avanzadas de investigación y desarrollo (I+D) y experiencia en el escalamiento industrial de ingredientes funcionales.

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“ Las grandes transformaciones surgen cuando la ciencia se articula con sistemas productivos robustos y gobernanza de largo plazo. La incorporación de Rubisco fortalece nuestra plataforma y acelera la llegada de innovación biológica de frontera al mercado global”, señaló Facundo Garretón, CEO de Terraflos Inc.

Para Rubisco, en tanto, la integración marca el cierre de una etapa y el inicio de un nuevo modelo de creación de valor, orientado a escalar ciencia profunda dentro de una estructura regional capaz de sostener crecimiento, gobernanza y potenciales escenarios de exit más sofisticados para compañías biotecnológicas.

“Sumarnos a Terraflos nos permite multiplicar el impacto de nuestra tecnología y operar dentro de una plataforma que integra ciencia, industria y mercado. Nuestro rol será empujar el estándar científico del ecosistema y acelerar la conversión de investigación en soluciones globales”, afirmó José Pablo García, CEO de Rubisco Biotechnology.

Con esta operación, el grupo Terraflos consolida su modelo como Consumer Science Company, organizado bajo un esquema de Network of Teams, donde la ciencia profunda funciona como el núcleo que impulsa todo el sistema.

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“En Terraflos estamos desarrollando lo que llamamos “Hero Molecules”: bioactivos extraordinarios, respaldados por ciencia, con el potencial de convertirse en la base de una nueva generación de productos. Junto al equipo de Rubisco, estamos explorando cómo estos bioactivos pueden dar origen a múltiples aplicaciones, desde suplementos y alimentos funcionales hasta dermocosmética. Uno de los focos más prometedores de esta investigación es el Alerce. El alerce patagónico (Fitzroya cupressoides) es uno de los organismos más longevos del planeta. Algunos ejemplares superan los 3.000 años de vida", adelantó Garretón.