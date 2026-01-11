Ciencia y tecnología para vivir más y mejor: los avances del grupo empresarial uruguayo que trabaja para lograrlo

El entorno natural de Pueblo Garzón fue escenario del espacio Salud, bienestar y longevidad: ciencia, naturaleza y tecnología para una vida mejor impulsado por el holding de biotech Terraflos.

El fundador del grupo empresarial, Facundo Garretón , explicó que el grupo centra su operativa en tres pilares: hyperfoods (hiperalimentos), suplementos para longevidad y bienestar y skintech (tecnología aplicada a la piel).

"Si querés ser un emprendedor grande tenes que atacar problemas grandes" , señaló Garretón que apuesta a la ciencia para solucionar algunos de los mayores problemas del mundo. La compañía realiza sus investigaciones a partir de de moléculas que se encuentran en la naturaleza y conforma un banco de extractos de plantas, de las células madre de esas plantas surgen los bioactivos que están en el corazón de sus productos que se comercializan por medio de las marcas del ecosistema Terraflos, como Vitalis Navitas (suplementos), Nutri Co (alimentos funcionales basados en plantas) y The Chemist Look (tecnología para la piel). Toda esta bio-ingeniería es potenciada por la inteligencia artificial que permitió escalar la operativa. "Decidimos innovar en absolutamente todo, desde la configuración de la empresa hasta las características de los productos y cómo los hacemos", estimó el empresario y afirmó que la clave de Terraflos es conformar una red de equipos.

EMPRENDEDURISMO Mes a mes: un repaso por los hitos del ecosistema emprendedor uruguayo en 2025 y las startups con mayor proyección para 2026 según los expertos

Uno de esos equipos es el de Vitalis Navitas . Su CEO, Agustín Bunge se refirió a los avances de la empresa en relación con la suplementación alimentaria. “El cuerpo no funciona con modas”, dijo sobre las tendencias que aparecen en las redes sociales o se recomiendan de forma masiva. El sentido de Vitales está orientado a crear suplementos personalizados creados a partir de las mediciones de cada persona. Para eso crearon un anillo que mide parámetros clave de la calidad de vida de los individuos y a partir de esos indicadores desarrollan suplementos específicos para cada uno.

Otra de las empresas que componen el grupo es Nutri Co, la firma de origen peruano se dedica a crear alimentos funcionales basados en plantas. Su CEO, Carlos Noceda, afirmó que apuestan a que sus productos que incluyen, por ejemplo, barritas proteicas y galletitas se encuentren en América Latina a precios asequibles.A su vez la empresa crea productos con metas específicas. “Si estoy estudiando necesito foco, si quiero dormir necesito calma”, detalló Noceda que proyecta crear, por ejemplo, un café sin estimulante y con ingredientes naturales como passiflora o manzanilla.

La tercera empresa incorporada al grupo es la uruguaya The Chemist Look. Su CEO Florencia Jinchuk se refirió a la importancia de mantener una piel funcional que pueda acompañar a la persona en esa vida más extensa que se espera. Esa funcionalidad, aseguró va de la mano de productos basados en ciencia y naturaleza y no de procedimientos invasivos que aunque pueden verse bien terminan provocando daño.

Vivir más de un siglo con buena calidad de vida: los factores que marcan la diferencia

"Hay hype con la longevidad, pero esto no es una burbuja", advirtió el neurólogo y referente internacional Conrado Estol, el encargado de derribar los mitos de la longevidad y también de brindar algunas claves para lograr una vida más plena.

"De 60 millones de muertes que ocurren en el mundo por año, casi la mitad son 90% prevenibles", explicó Estol y señaló que en Estados Unidos el 50% de la población tiene diabetes o prediabetes y el 75% viven con enfermedades crónicas.

Para el neurólogo y especialista en bienestar "el sistema de salud actual no sirve" porque su foco no está en mantener sana a la gente con un modelo preventivo, sino "en hacer dinero haciendo estudios y procedimientos".

WhatsApp Image 2026-01-11 at 9.37.49 AM

Los millennials y centennials son, estadísticamente, el grupo de la población que más gasta en salud actualmente porque "saben que van a cumplir 99 años, pero no quieren cumplirlos como la gente de 99 que ve ahora, por eso fuman y toman menos". Para Estol esto se evidencia en un cambio cultural de salud que se basa en incorporar buenos hábitos de salud y desprenderse de los malos.

"En los últimos 100 años la expectativa de vida se duplicó, pero en los últimos 50 se agregaron 20 años de expectativa de vida y en los últimos 10, 5 años, en la actualidad cada año que pasa se suman tres meses a la expectativa de vida" y esta progresión lleva a pensar que gracias a la ciencia y tecnología esto puede hacerse exponencial.

Estol desarrolló algunos factores fundamentales, no negociables, que mueven la aguja a la hora de enlentecer el minutero y lograr una vida más extensa y plena. El primero es el sueño. "El número mágico es siete horas", indicó el especialista. Si se duerme menos aumenta el riesgo de demencia, de muerte cardiovascular y disminuyen en un 75% las células inmunológicas en pocos días de dormir menos de siete horas por día.

La actitud también es determinante. "Si escriben dos agradecimientos antes de irse a dormir van a vivir más", dijo Estol. La evidencia científica respalda también que el optimismo también influye en que se viva más tiempo. Estol mencionó también un estudio de Harvard que lleva 90 años en curso: "El factor predictivo independiente de felicidad y de mayor expectativa de vida con salud no es la plata, no es la fama ni el coeficiente intelectual, fueron los vínculos con otras personas".

El ejercicio también es desequilibrante. "La fuerza en las piernas y en el puño es predictiva de mortalidad", ejemplificó. Además, aumenta el volumen cerebral, es decir que disminuye el riesgo de demencia y es tan efectivo contra la depresión como el mejor antidepresivo.

En alimentación Estol recomendó la dieta mediterránea que se basa en alimentos frescos y de origen vegetal a los que se suman periódicamente pescados y lácteos y esporádicamente carnes rojas y dulces