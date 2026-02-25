Tras visitar Montevideo el domingo pasado, el trofeo de la Copa del Mundo estará en Guadalajara, la ciudad más golpeada por la violencia y hay alerta mundial

Álvaro "Tata" González, Diego Lugano, Óscar Ruggeri, Diego Godín y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso con el trofeo de la Copa del Mundo

El mundo entero puso sus ojos en Guadalajara a 100 días del inicio del Mundial 2026 , luego de los sucesos violentos que se pudieron observar tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", iniciando una alerta respecto a la seguridad en la sede que recibirá a la selección uruguaya en el tercer partido de su grupo ante España, el número 1 del ranking FIFA.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Decenas de muertos, vehículos incendiados, comercios cerrados, bloqueos de carreteras y un clima de terror paralizaron buena parte del país mexicano el domingo tras la muerte de El Mencho , líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar.

Varias selecciones mostraron su preocupación respecto a la seguridad en México, sin embargo, pese a los rumores que surgieron, la FIFA no se plantea quitarle los partidos a las sedes de México , continuando con lo establecido.

Como informó Referí este martes, el gobierno de Jalisco, estado del oeste del país, se prepara con drones, inhibidores de aeronaves no tripuladas y videovigilancia con Inteligencia Artificial para garantizar la seguridad en Guadalajara, su capital estatal y sede de cuatro partidos del Mundial, que se jugará en tres países -México, Estados Unidos y Canadá- y comienza el 11 de junio.

PEÑAROL Solo contra el mundo: la revancha personal de Washington Aguerre con Peñarol ante Nacional en el clásico del Torneo Apertura

PEÑAROL La mala noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol por el jugador que no llega a jugar el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

La violencia llevó a suspender dos partidos el domingo en Jalisco y otro en Querétaro, en el centro de México.

No obstante, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, luego de todos estos hechos, dijo que en México "va a ser todo espectacular".

"Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular", aseguró Infantino a la AFP en la ciudad colombiana de Barranquilla, en las primeras declaraciones sobre el tema.

"Tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum", agregó luego en una rueda de prensa. "Estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades" y seguimos "la situación".

También la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum había descartado antes riesgos para los aficionados que visiten Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas en México.

El trofeo de la Copa del Mundo que estuvo en Montevideo, llega a Guadalajara

El trofeo de la Copa del Mundo que visita a varios países desde enero a junio de este año, estuvo en Montevideo el pasado domingo.

Como informó Referí, el invitado de lujo fue Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 86, quien departió entre otros, con Diego Lugano, Diego Godín y Álvaro "Tata" González.

20260222 Óscar Ruggeri fue el único que pudo tocar la Copa del Mundo de la FIFA Óscar Ruggeri fue el único que pudo tocar la Copa del Mundo de la FIFA FOTO: Gastón Britos/FocoUy

La copa venía procedente de Argentina y desde Montevideo siguió viaje hacia San Pablo, en Brasil.

Ahora, según informan en México, el próximo fin de semana estará justamente en Guadalajara, la ciudad más afectada por todos los incidentes registrados tras la muerte del líder del cártel, El Mencho.

Como una forma de reafirmar la sede en Guadalajara, el trofeo de la Copa del Mundo visitará la ciudad el fin de semana, como una forma de reafirmar la sede.

En territorio mexicano, el recorrido comenzará este jueves 26 de febrero en Ciudad de México y continuará con 10 paradas más, entre ellas Guadalajara y Monterrey, consolidando al país como uno de los grandes protagonistas del camino hacia 2026.