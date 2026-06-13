Cuál es el DT mejor pago del Mundial 2026 y la sorpresiva posición en la que se ubica Marcelo Bielsa

Los entrenadores también juegan un papel clave en el negocio del fútbol y sus salarios reflejan la importancia que tienen dentro de cada selección. De cara al Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá , varios directores técnicos figuran entre los mejor remunerados del planeta.

De acuerdo con un relevamiento realizado por Finance Football , el mejor pago entre las selecciones clasificadas al torneo internacional es Carlo Ancelotti , actual seleccionador de Brasil , quien percibe un salario anual de 10 millones de euros.

El italiano encabeza la lista gracias al contrato que firmó para dirigir a Brasil . Detrás suyo aparece el alemán Julian Nagelsmann , entrenador de Alemania , con un sueldo estimado en 7 millones de euros por temporada. El podio lo completa el argentino Mauricio Pochettino , actual DT de Estados Unidos , con ingresos cercanos a los 6 millones de euros anuales.

En el cuarto puesto figura Thomas Tuchel , seleccionador de Inglaterra , con 5,8 millones de euros. Más atrás aparecen Roberto Martínez , al frente de Portugal , y Fabio Cannavaro , entrenador de Uzbekistán , ambos con ingresos de alrededor de 4 millones de euros por año.

Carlo Ancelotti (Brasil), Julian Nagelsmann (Alemania) y Mauricio Pochettino (Estados Unidos) integran el top tres de los DT de selecciones clasificadas al Mundial 2026 mejores pagos

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Ranking de DT mundialistas | ¿En qué puesto aparece Marcelo Bielsa?

El entrenador de Uruguay comparte la octava posición del ranking junto al neerlandés Ronald Koeman. Según el informe de Finance Football, ambos perciben cerca de 3 millones de euros anuales.

De esta manera, el rosarino se ubica por encima de varios técnicos que dirigirán selecciones con aspiraciones mundialistas, entre ellos Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina, quien aparece en el puesto 14 con un salario estimado en 2,3 millones de euros por temporada.

image Marcelo Bielsa, DT de Uruguay

Bielsa llegó a la selección uruguaya en 2023 y el Mundial 2026 podría ser su última experiencia en una Copa del Mundo. El propio DT anticipó que su ciclo al frente de la Celeste concluiría una vez finalizado el torneo.

Los 10 técnicos mejor pagos del Mundial 2026

Carlo Ancelotti (Brasil): 10 millones de euros. Julian Nagelsmann (Alemania): 7 millones. Mauricio Pochettino (Estados Unidos): 6 millones. Thomas Tuchel (Inglaterra): 5,8 millones. Roberto Martínez (Portugal): 4 millones. Fabio Cannavaro (Uzbekistán): 4 millones. Didier Deschamps (Francia): 3,8 millones. Marcelo Bielsa (Uruguay): 3 millones. Ronald Koeman (Países Bajos): 3 millones. Jesse Marsch (Canadá), Javier Aguirre (México) y Gustavo Alfaro (Paraguay): 2,5 millones.