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El rústico ex Real Madrid que suena para volver al club en el cuerpo técnico de Mourinho, nuevo DT de Federico Valverde en los merengues

El exdefensa afirmó que no ha hablado con el entrenador portugués y dijo que tan solo se trata de un "rumor"

13 de junio de 2026 12:15 hs
José Mourinho en su Ferrari para la reunión con Benfica

José Mourinho en su Ferrari para la reunión con Benfica

Foto: AFP

El exjugador del Real Madrid y la selección portuguesa Pepe afirmó este sábado que la posibilidad de que se incorpore al plantel técnico de José Mourinho, anunciado recientemente como nuevo entrenador del club blanco del uruguayo Federico Valverde, no es más que "una especulación de las redes sociales".

En declaraciones tras el partido benéfico disputado el Estadio Santiago Bernabeu en el que las leyendas del Real Madrid se impusieron por 2-1 a las del Inter de Milán, el exdefensa afirmó que no ha hablado con el entrenador portugués y dijo que tan solo se trata de un "rumor" difundido por redes sociales.

"Creo que pasa todo por un rumor, una especulación de las redes sociales y nada más que eso", subrayó.

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Geiger y Pepe en un pasaje del partido entre Portugal y Marruecos
Geiger y Pepe en un pasaje del partido entre Portugal y Marruecos

Preguntado directamente por si le gustaría formar parte del equipo de Mourinho, el exjugador dejó el asunto en el aire. "No lo sé. Acabo de dejar de jugar hace dos años, todavía es muy pronto, el futuro nunca se sabe", dijo el portugués.

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En relación con la crisis deportiva que atraviesa el conjunto blanco, Pepe aseguró que su deseo es que "vuelva a ganar" y que, para eso, lo más importante ahora es "la unión" del Real Madrid.

MADRID, 13/06/2026.- El exjugador del Real Madrid y la selección portuguesa Pepe afirmó este sábado que la posibilidad de que se incorpore al plantel técnico de José Mourinho, anunciado recientemente como nuevo entrenador del club blanco, no es más que "u
El exjugador del Real Madrid y la selección portuguesa Pepe habló de las versiones sobre su regreso a los merengues en el CT de José Mourinho

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"Creo que los aficionados, los jugadores y el club tienen que estar todos juntos porque así acredito yo que es mucho más fácil poder ganar y estar más cerca de los títulos. Espero que el Madrid este año vuelva como siempre vuelve", añadió.

EFE

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