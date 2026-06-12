El catálogo que incluye a Ronald Araujo, Marian Rojas Estapé y Richard Branson: qué buscan las empresas en los oradores que van a sus eventos y cuánto cobran por inspirar

José Luis Rodríguez Zapatero. Belinda. Kaká. Estanislao Bachrach. Carlos Páez. Pep Guardiola. Yuval Noah Harari. Gabriel Rolón. Todos ellos integran el mismo catálogo, el de Experiencias LLC, una agencia de speakers (oradores) que tiene como clientes a empresas de todo el mundo y se enfoca especialmente en sus operaciones en América Latina.

Su fundador es el argentino Nicolás Halac, que inició su camino profesional a través de su rol como referente estudiantil en la Universidad Di Tella, que lo llevó a representar a los centros de estudiantes de universidades privadas en Argentina.

“Ese lugar me colocó en un rol de estar todo el tiempo con gente de todo el mundo”, recordó Halac en entrevista con Café y Negocios. Fue en ese contexto cuando uno de sus mentores le recomendó armar un “banco de talentos” y aprovechar su influencia.

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Así fue como, paso a paso, Halac empezó a contactar a personas que llegaron “al vértice de su disciplina” y uno fue llevando a otro, y a otro. “Fue todo muy genuino y natural”, rememora sobre los inicios de la empresa que hoy tiene más de 17 años en el mercado y 5.000 speakers en su listado que ofrece para eventos de México al sur del continente, y también, para Estados Unidos y Europa cuando los contactan para llevar talento latinoamericano a esos continentes.

Consultado acerca de cómo logra llegar a las personalidades más consagradas, Halac afirma que la red de contactos que tejió hace que después de 17 años de experiencia ya esté a una persona de distancia de cualquier eventual speaker.

En su modelo de negocios, Experiencias LLC cobra una comisión de entre un 10% y un 20% de la tarifa del speaker.

“Nuestro foco principal son speakers que rondan entre los US$ 5.000 y los US$ 50.000", subraya Halac y destaca que existe una escala de oradores que cobra menos de US$ 5.000 a la que no apuntan, y otra de entre US$ 50.000 y medio millón de dólares que sí tienen cubierta.

El precio y disponibilidad de estas personalidades, afirma, depende de la cantidad de logros, de su fama y, sobre todo, de su tiempo. “Hay personas que están totalmente ocupadas” y que pueden aceptar, por ejemplo solamente dos charlas por mes. “El precio tiene que ver con una cuestión de oferta y demanda y el valor del tiempo”, indica Halac. Para estos speakers de más alto perfil las contrataciones se cierran con, al menos, seis meses de anticipación.

Algunos de los que cobran más de US$ 50.000 por su participación son el historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari, el coach motivacional estadounidense Tonny Robbins, la escritora e investigadora Brené Brown y el piloto de automovilismo español Fernando Alonso.

En tanto, para los speakers que perciben menos de US$ 50.000, el creador de Experiencias LLC recomienda concretar la presencia con entre tres y seis meses de anticipación. ¿Cuáles son los más buscados? El doctor en biología molecular Estanislao Bachrach, la psiquiatra y escritora Marian Rojas Estapé, el empresario y tecnólogo Santiago Bilinkis y el médico Mario Alonso Puig.

Del otro lado del mostrador Halac percibe que “el 80% de las empresas tiene un presupuesto de hasta US$ 50.000”, y revela que, en muchos casos, el costo del orador iguala o supera al valor de todo el resto del evento.

“Tenemos 50 o 100 eventos en los que vienen con más de US$ 100.000 pero, por ejemplo, Tony Robbins vale US$ 700.000”, cuenta el director del proyecto que tiene clientes de la talla de Google, Amazon, Adidas o Unilever.

Con respecto a los encuentros, el fundador de Experiencias LLC señala que las organizaciones cada vez contratan más oradores de forma presencial y también virtual, en el caso de esta modalidad el precio se reduce practicamente a la mitad.

Esta tendencia se apalanca en la necesidad de contar con especialistas que den en el clavo con una lectura de la realidad geopolítica o tecnológica.

¿Qué temas quieren abordar las empresas con estos oradores? “En primer lugar la inteligencia artificial, seguido por longevidad y bienestar y, en tercer lugar, geopolítica y análisis de coyuntura”, resalta el empresario.

En la misma línea, Halac subraya que si bien las empresas buscan inspiración también apuestan a la aplicabilidad al día a día.

Con respecto al formato de los eventos, Halac detalla: “reúnen a toda la empresa en un evento que permite que todos estén juntos durante dos o tres días, generalmente se reservan todas las habitaciones de un hotel para eso”.

Dentro de las grandes compañías hay dos segmentos que son los de mayor demanda, uno es el área de management, en instancias que reúnen a las 10 personas más importantes de la empresa dentro de cada país de América Latina, por ejemplo, y hacen una cumbre en Uruguay, Argentina, México o Chile. Y también se destaca el área de ventas, con eventos que reúnen al área comercial de todos los países de la región en los que está presente la firma.

Desde la visión de Halac, América Latina creció en su presupuesto y en la participación de speakers en sus eventos corporativos. “Antes si en Estados Unidos había US$200.000 de presupuesto, para América Latina la misma empresa destinaba US$ 50.000. Hoy la verdad es que se está equiparando un montón y eso permite elevar el nivel y traer personas relevantes del mundo a la región y elevar el nivel de los eventos”.

En esta línea el empresario asevera que es algo que lleva a que la instancia se vuelva memorable. "La gente si hoy recuerda un evento de hace 10 años seguramente va a recordar fue tal speaker de tal evento y fue en tal hotel y no mucho más”.

Uruguay en el mapa de los speakers

Para el fundador de Experiencias LLC Uruguay es “un lugar súper atractivo para hacer eventos regionales”, por su estabilidad y la cantidad de empresas de primera línea que están operativas en el país. “Los uruguayos tienen que confiar en si mismos para dar el salto y ser speakers regionales e internacionales”, animó Halac que desde 2018 forma parte de la organización en Punta del Este de un mega evento para la compañía Julius Baer a donde han llegado premios nóbeles, presidentes, y deportistas, entre otros.