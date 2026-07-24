Botón de arrepentimiento: empresas piden que se revea el artículo de la Rendición de Cuentas que busca frenar las compras impulsivas en el comercio electrónico

El botón de arrepentimiento no fue bien recibido por las empresas de e-commerce que ven en este instrumento una barrera aún más altas para sus ventas. "Es un proyecto que preocupa bastante al sector porque implica que por ley todos los sitios web que venden online queden obligados a que en el home del sitio web haya un botón te permita arrepentirte de una compra que, de hecho, todavía no hiciste", señaló Andrés Marrero, presidente de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), en Todo Un Tema.

El titular de la gremial empresarial comparó la medida con lo que sería "colgar un cartel en la vidriera de un comercio que diga que si te arrepentís, podés ir a devolver el producto".

En la actualidad, hay una ley que obliga al comercio a aceptar la devolución del producto cuando se compra por un medio online. Sin embargo este botón hace más evidente esa opción. "El espíritu siempre es resguardar y cuidar los derechos del consumidor porque todos somos primero consumidore", destaca Marrero. En tanto advierte que, de todos modos, se encienden alarmas cuando las normas se inmiscuyen en cómo resguardar los derechos.

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El titular de la gremial que representa a las empresas de e-commerce considera un exceso que la normativa pase a "definir cómo va a ser la interfaz de usuario de una tienda o en qué lugar tiene que ir determinado botón, con lo complejo que es de por sí para las empresas que venden online lograr esa venta en un ecosistema en el que el 99% de las personas que entran a un sitio web se van sin comprar".

Según supo Café y Negocios, al día siguiente de la emisión de Todo Un Tema, CEDU se reunió con el área de Defensa al Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas para intercambiar al respecto. En este contexto la gremial pidió que se revea el artículo y su implementación.

Los argumentos esgrimidos por CEDU se basaron en que esa medida afecta la interfaz de los sitios de comrecio electrónico uruguayos y deja a las empresas locales en desigualdad de condiciones respecto a empresas extranjeras que no lo van a implementar y a otros canales que no tienen home, como la venta por Whatsapp o por redes sociales.

Hoy en día el comercio electrónico representa el 3% del PIB uruguayo y crece a tasas del 30% anual. "Uruguay es top 10 mundial de crecimiento de e-commerce", apunta Marrero y señala que hay otras economías que tienen mayor peso del sector en su economía, como es el caso de Estados Unidos donde tiene una incidencia de 8% sobre el Producto Interno, Reino Unido (9%) o China donde impacta en el 13% del PIB.

Tiempo de arrepentimiento

El Poder Ejecutivo también modifica el plazo actual de arrepentimiento o recisión de contrato con respecto a las compras que se realizan de forma virtual.

Según la exposición de motivos esto busca actualizar una normativa en un contexto de crecimiento sostenido y vigoroso del e-commerce.

En la misma línea se afirma que de esta forma se unifican estándares regionales con el Mercosur dado que otros países del bloque ofrecen plazos mayores para dar marcha atrás luego de una compra.