La "difícil" decisión que tomó Nicolás Otamendi con la selección argentina tras el Mundial 2026

El veterano defensa central Nicolás Otamendi anunció el jueves su retiro de la selección argentina, cuatro días después de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España por 1-0 en el alargue, el domingo en East Rutherford, vecina a Nueva York.
Otamendi, de 38 años, que recientemente se incorporó al club argentino River Plate, comunicó la decisión a través de un video y una carta publicados en sus redes sociales.
"Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida", escribió.
Nicolás Otamendi de Argentina ante Mikel Merino de España por la final del Mundial 2026
FOTO: AFP
"A los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes", agregó.
Debutó con Maradona y fue campeón en Catar 2022
Otamendi debutó en la albiceleste en 2009, convocado por Diego Maradona, y la defendió en 139 partidos.
Disputó cuatro mundiales (Sufáfrica 2010, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026) y se convirtió en un referente del equipo que ganó la Copa del Mundial en Catar, dos Copas América (2021 y 2024) y la Finalissima 2022 ante Italia.
Otamendi ya había adelantado en 2025 que el Mundial de Norteamérica 2026, que finalizó el domingo y Argentina resultó vicecampeón, sería su último torneo con la selección.
"Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección", señaló.
Este jueves se sumó en Buenos Aires a los entrenamientos de River Plate, club del que se declaró hincha, tras más de quince años jugando en Europa, donde defendió los colores del Oporto, Valencia, Manchester City y Benfica, además de un breve paso en 2014 en el Atlético Mineiro de Brasil.
Con base en AFP