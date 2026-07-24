La "difícil" decisión que tomó Nicolás Otamendi con la selección argentina tras el Mundial 2026

El veterano defensa central Nicolás Otamendi anunció el jueves su retiro de la selección argentina , cuatro días después de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España por 1-0 en el alargue, el domingo en East Rutherford, vecina a Nueva York.

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Otamendi, de 38 años , que recientemente se incorporó al club argentino River Plate , comunicó la decisión a través de un video y una carta publicados en sus redes sociales.

"Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida", escribió.

"A los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes", agregó.

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Debutó con Maradona y fue campeón en Catar 2022

Otamendi debutó en la albiceleste en 2009, convocado por Diego Maradona, y la defendió en 139 partidos.

Disputó cuatro mundiales (Sufáfrica 2010, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026) y se convirtió en un referente del equipo que ganó la Copa del Mundial en Catar, dos Copas América (2021 y 2024) y la Finalissima 2022 ante Italia.

Otamendi ya había adelantado en 2025 que el Mundial de Norteamérica 2026, que finalizó el domingo y Argentina resultó vicecampeón, sería su último torneo con la selección.

EFE

"Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección", señaló.

Este jueves se sumó en Buenos Aires a los entrenamientos de River Plate, club del que se declaró hincha, tras más de quince años jugando en Europa, donde defendió los colores del Oporto, Valencia, Manchester City y Benfica, además de un breve paso en 2014 en el Atlético Mineiro de Brasil.

Con base en AFP