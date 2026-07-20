"Lloraste toda la semana": se conoció el diálogo con lo que Otamendi le recriminó a Rodri luego de que España le ganara la final del Mundial 2026 a Argentina; mirá el video

En medio de los festejos de España tras ganarle la final del Mundial 2026 a Argentina hubo un cruce de palabras entre el zaguero albiceleste Nicolás Otamendi y el volante español Rodri , en el que el defensor le hizo un reclamo al mediocampista.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Horas después de la charla, se conoció lo que se dijeron, como se pudo ver en videos que circularon en las redes.

“Empezá a hablar menos, boludo”, le dijo Otamendi , a los que Rodri lo miró con cara de sorprendido.

La charla de Otamendi y Rodri

“Lloraste toda la semana, toda la semana estuviste llorando. Vos y Laporte, los dos”, agregó el defensa.

El puñetazo de Roberto Ayala, asistente de Lionel Scaloni, a Dani Olmo, tras el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial 2026

La violenta agresión de Leandro Paredes tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026 y la impactante estadística a la que llegó Argentina

Sus comentarios fueron en referencias a las declaraciones previas a la final en las que los españoles habían cuestionados los arbitrajes que había tenido la selección argentina.

El diálogo con lo que Otamendi le recriminó a Rodri

“Eso no se hace, estuviste llorando con los árbitros, amigo”, le dijo Otamendi.

“Te tengo respeto”, le respondió Rodri, que seguía sorprendido.

Rodri Hernández, capitán de la Roja, fue clave en la consecución del título. Catherine Ivill - AMA/Getty Images

“Pero vos no tenés que hablar antes, ¿sabés?”, le recriminó el argentino.

“¿Qué he dicho?”, agregó el volante español.

“No te hagas el boludo”, cerró Otamendi, mientras Rodri se alejaba.