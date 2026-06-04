Edinson Cavani habría tomado la decisión de operarse, informan medios argentinos: el tiempo de recuperación que tendrá

Edinson Cavani todavía tiene hambre de revancha en Boca Juniors y es por eso que, según transcendió desde Argentina , el uruguayo tendría decidido someterse a una operación de columna vertebral para despejar una zona que tiene afectada desde hace más de dos años y poder regresar a los terrenos de juego más adelante.

El delantero uruguayo se vio afectado notablemente por las lesiones desde su llegada a Argentina, pero esta molestia en la zona lumbar lo tiene a maltraer . Los dolores aparecieron de forma constante y se volvieron crónicos y es por eso que Cavani planea operarse porque tiene decidido volver a jugar y retirarse en la cancha .

El Matador tiene contrato con el club hasta diciembre de este año y, por el momento, es muy difícil que renueve su contrato, por lo que Edi quiere regresar en el segundo semestre del año en el que posiblemente sea su último en Boca Juniors, a pesar de su alarmante falta de minutos y repetidas ausencias en el último tiempo.

El delantero uruguayo disputó apenas dos partidos en los últimos cinco meses y acumula 18 encuentros consecutivos sin minutos por la molestia lumbar que arrastra desde hace mucho tiempo. Sus últimas apariciones fueron en la Bombonera ante Platense y Racing en febrero , partidos en el que fue abucheado por los hinchas al ser reemplazado.

Mundial 2026: la selección argentina está en alerta por las molestias de Julián Álvarez y el estado de Nico Paz

Federico Valverde antes del Mundial 2026: "Si gano un título con Uruguay ya puedo morir en paz", su relación con Mina Bonino y el nombre que eligieron para su hija

Aprovechando la pausa por el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Cavani se someterá a una intervención quirúrgica y tendrá aproximadamente dos meses de recuperación: uno del post cirugía y otro mes, y quizás un poco más, para retomar ritmo futbolístico e iniciar una rehabilitación en campo.

Edinson Cavani Edinson Cavani en un partido con Boca Juniors

Un detalle a tener en cuenta es que, hace un tiempo durante presente año, Cavani se realizó dos bloqueos en la zona lumbar donde tiene el dolor para intentar volver a jugar, pero no logró superar las molestias.

Cavani llegó a Boca a mediados de 2023 y con el paso del tiempo, su condición física se deterioró. En 2025 no logró estar en plenitud y se perdió buena parte de una temporada floja para el Xeneize, y en 2026 el panorama fue todavía peor por los dolores constantes en la zona lumbar, que le impidieron entrenarse con normalidad y competir.