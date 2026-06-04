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Murió José Sanfilippo, leyenda del fútbol argentino y San Lorenzo, que fue recordado por Nacional, club al que defendió

Desde Nacional recordaron al futbolista argentino que falleció a los 91 años

4 de junio de 2026 10:45 hs
José Sanfilippo con la camiseta de San Lorenzo

José Sanfilippo con la camiseta de San Lorenzo

El exfutbolista argentino José “Nene” Sanfilippo, máximo goleador histórico de San Lorenzo y que defendió a Nacional, falleció este jueves a los 91 años de edad.

Los tricolores recordaron al jugador que vistió su camiseta entre 1964 y 1966.

José Sanfilippo en Nacional
José Sanfilippo en Nacional

José Sanfilippo en Nacional

"El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de José Sanfilippo. Nuestras condolencias a su familia, amigos, allegados y a todo San Lorenzo. QEPD", señalaron los albos.

La serie de Nacional vs Tigre por la Copa Sudamericana ya tiene fechas y horarios: el Bolso jugará el primer partido internacional después del Mundial 2026

Nicolás Lodeiro criticó los rumores que salen de "adentro" de Nacional y Agustín Rogel dijo que el Tricolor aspira a "los primeros puestos" de la Copa Sudamericana

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San Lorenzo de Almagro también recordó a su figura histórica.

"A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestro corazones. Gracias por tanto, Nene".

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Nacido en Buenos Aires el 4 de mayo de 1935, Sanfilippo realizó la mayor parte de su carrera en San Lorenzo, donde jugó entre 1953 y 1962, con un regreso para su retiro en 1972, en el que anotó 205 goles.

Luego, pasó a Boca Juniors en 1963, club con el que llegó a la final de la Copa Libertadores y cayó ante Santos de Pelé, marcando un gol en cada una de las finales, lo que no le alcanzó a los de La Bombonera.

La fractura en Nacional, su segunda casa

Desde los xeneizes llegó a Nacional en mayo de 1964 para jugar hasta 1965, pero tuvo la mala fortuna de fracturarse la tibia y peroné en un amistoso ante Vasco Da Gama.

"Más allá de que jugué en otros equipos como Boca Juniors, Banfield y en Brasil, yo siempre digo que Nacional es mi segunda casa. La primera es San Lorenzo. Es muy fuerte el cariño que siento acá, la forma en la que me reconoce la gente, me hace sentir muy bien", comentó sobre los años que vivió en Nacional a la web de los albos.

Su lesión se sintió especialmente en la campaña que los tricolores realizaron en la Copa Libertadores de 1964, en la que fueron finalistas y cayeron ante Independiente.

Sanfilippo fue gran responsable de la presencia de Nacional en las finales. El Nene marcó dos goles en el contundente 4-2 de los albos en la visita a Colo Colo por las semifinales, luego de sortear la fase de grupos de forma invicta.

Pero la fractura de tibia y peroné, de parte del jugador Fontana en un amistoso ante Vasco Da Gama, dejó al astro argentino fuera de ambas finales ante el rojo de Avellaneda.

En los tricolores jugó 41 partidos y marcó 32 goles.

Su carrera continuó luego en Banfield, Bangu y Bahía de Brasil, hasta su regreso a los cuervos.

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Además, fue figura de la selección argentina, siendo campeón de América de 1957 en Perú y mundialista en Suecia 1958 y Chile 1962, con un gol ante Inglaterra.

En total, marcó 344 goles en 484 partidos.

Tras colgar los botines, fue entrenador y entrenador de delanteros.

También fue panelista en programas de TV, destacándose por sus acaloradas discusiones.

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