Nacional y su preocupante estadística en el Gran Parque Central: en siete meses de 2026 perdió la misma cantidad de partidos que en 2024 y 2025 juntos

El preocupante momento deportivo que atraviesa Nacional va de la mano con sus actuales números jugando como local en su casa, el Gran Parque Central , donde en lo que va de la temporada 2026 perdió la misma cantidad de partidos oficiales que en los dos últimos años.

Con sus últimas caídas ante Wanderers, el pasado viernes por el Torneo Intermedio, y frente Tigre, por los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana este martes, los tricolores suman cinco derrotas en su casa en lo que va de este año , entre las que también figura la del clásico ante Peñarol por el Torneo Apertura.

Hasta el momento, en la actual temporada, Nacional ha jugado 14 partidos oficiales en el Gran Parque Central con 7 triunfos, 2 empates y 5 derrotas.

Las caídas fueron ante Peñarol en el clásico de la segunda fecha del Apertura, Central Español, uno de los ascendidos, Danubio, Wanderers, que busca la permanencia, y Tigre, por la Copa Sudamericana, el único partido internacional en el que ha perdido este año, ya que por la Copa Libertadores salió invicto en la fase de grupos (dos triunfos y un empate), aunque no le dio para avanzar.

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De los partidos jugados en el Gran Parque Central en lo que va del año, Nacional ganó la mitad (50%), mientras que empató dos (14.3%) y perdió cinco (35.7%).

En lo que respecta a puntos, ganó el 54.7%, con 19 goles a favor y 12 en contra hasta el momento.

Jorge Bava Foto: Gastón Britos/Focouy

Peores números que en los últimos años

Las derrotas de Nacional de local en lo que va de este 2026 son superiores a las registradas en cada una de las últimas cuatro temporadas y solo igualan a las 5 caídas que tuvo en el año calendario 2021, que tuvo la particularidad de que por la pandemia tuvo 28 partidos en total en su estadio, con los primeros nueve de ellos correspondientes al Clausura 2020 y luego el resto por el Campeonato Uruguayo 2021.

Ese año los albos jugaron 28 partidos en el GPC, con 18 victorias, 5 empates y 5 derrotas, con 70.2% de puntos ganados, 53 goles a favor y 29 en contra.

Las caídas de esa temporada fueron dos consecutivas en el cierre del Clausura 2020, ante Liverpool 4-0, tras la cual fue sustituido Jorge Giordano, y en el siguiente partido ante Boston River por 2-1, con Martín Ligüera como DT, quien luego le ganaría las finales a Rentistas. Después, ya con el calendario 2021 en curso, y con Alejandro Cappuccio al mando, los albos perdieron de locales ante Cerro Largo, y frente a Peñarol por la Copa Sudamericana. Y luego ante Progreso, nuevamente con Ligüera de interino.

Haciendo un desglose en los posteriores años, en 2022, recordado por el regreso de Luis Suárez y el título del campeonato uruguayo, Nacional jugó 24 partidos oficiales de local con 15 triunfos, 6 empates y 3 caídas, con 70.8% de puntos ganados, con 44 goles a favor y 13 en contra.

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Las derrotas fueron ante Deportivo Maldonado por la primera fecha del Apertura, ante Vélez por Copa Libertadores y ante Atlético Goianiense por Copa Sudamericana, justamente en el día de la vuelta del "Pistolero" a La Blanqueada.

En 2023 Nacional volvió a cerrar la temporada con 3 derrotas en el Parque, ante Fénix, Deportivo Maldonado y Danubio. Ese año jugó 23 veces en su casa, con 14 triunfos y 6 empates, con 69.5% de puntos, con 42 goles a favor y 18 en contra.

Al año siguiente los tricolores solo cayeron una vez en su casa, nuevamente ante Fénix, en un recordado 4-1 por la fecha 12 del Apertura. En esa temporada 2024 los albos jugaron 25 encuentros de local, con 19 victorias, 5 empates y esa única caída, con 82.6% de puntos ganados, 56 goles a favor y 19 en contra.

Mientras que el año pasado, que tuvo el título de la Liga AUF Uruguaya para los albos con los festejos en su casa, comenzó a marcarse una tendencia que parece que sigue en la actual temporada y en el Gran Parque Central. Nacional tuvo 4 derrotas en su casa: ante Juventud por el Apertura y Bahía de Brasil por Copa Libertadores, ambas consecutivas, ante Inter de Porto Alegre también por la copa y finalmente ante Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay.

Foto: Gastón Britos/FocoUy

En total, en 2025 se jugaron 23 partidos en el Parque, con 16 triunfos, 3 empates y 4 derrotas, con 73.1% de puntos ganados, 46 goles a favor (2 por partido en promedio) y 21 en contra (0.9 por partido).

Sumando los números de las temporadas 2022, 2023, 2024 y 2025, Nacional en su casa jugó 95 partidos con 64 victorias, 20 empates y 11 derrotas, con 188 goles a favor y 71 en contra.

El promedio de puntos ganados en esos cuatro años es del 74.3%.

Comparado con lo que va de este 2026, los 54.7% de puntos logrados en el Parque están lejos de ese registro y las cinco derrotas hasta el momento son casi la mitad de las 11 que padeció en las anteriores cuatro temporadas.

Otro aspecto a tener en cuenta es el de los goles anotados y recibidos en su casa: en los últimos cuatro años el promedio fue de 1.9 goles marcados por partido y 0.7 recibidos (188 a favor y 71 en contra en 95 partidos), mientras que en lo que va de 2026 bajaron los goles anotados a 1.3 por juego y subió el de recibidos a 0.8 (19 a favor y 12 en contra en 14 presentaciones).