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Tras la captura de Marset, el presidente boliviano Rodrigo Paz destacó el respaldo de Yamandú Orsi

El mandatario boliviano publicó un mensaje en sus redes sociales reconociendo el saludo del mandatario uruguayo, entre otros, luego del operativo que terminó con la detención del narcotraficante el pasado viernes

14 de marzo 2026 - 23:39hs
Rodrigo Paz - 15-12-25 - AFP
AFP

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, utilizó su cuenta oficial en la red social X para agradecer el reconocimiento enviado por su pares de Uruguay y Paraguay, Yamandú Orsi y Santiago Peña, y el Departamento de Estado estadounidense, tras la captura de Sebastián Marset. El operativo, que puso fin a la fuga del narcotraficante uruguayo en territorio boliviano, generó reacciones inmediatas en toda la región. Paz destacó que el éxito de la misión fue posible gracias al esfuerzo de las fuerzas de seguridad locales y el apoyo de los países vecinos.

En su mensaje, el mandatario boliviano hizo mención explícita al presidente uruguayo, ubicándolo junto a otros líderes regionales como Santiago Peña, de Paraguay, y representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. "Quiero agradecerles por reconocer la grandeza y el esfuerzo del pueblo boliviano y de sus instituciones", escribió Paz, subrayando que la lucha contra el crimen organizado es una tarea que no reconoce fronteras.

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El agradecimiento de Paz hacia Orsi ocurre luego de que el gobierno uruguayo saludara formalmente la detención de Marset, quien era buscado por Interpol y diversas agencias internacionales. Desde la Torre Ejecutiva se había seguido con atención el desarrollo de las investigaciones en Bolivia, dado que el caso Marset ha tenido un impacto directo en la agenda de seguridad y en el sistema político de Uruguay en los últimos años.

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La mención directa al presidente uruguayo en el tuit de Paz Pereira confirma el flujo de comunicación que existió entre ambas administraciones durante las etapas finales de la búsqueda. Además de Orsi y Peña, el mandatario boliviano incluyó en sus agradecimientos a las autoridades estadounidenses, enfatizando que el combate al narcotráfico requiere de una cooperación constante entre los Estados involucrados.

Tras la detención de Marset, las autoridades de ambos países iniciaron los protocolos administrativos correspondientes para avanzar en las causas judiciales pendientes. Este intercambio público entre los mandatarios cierra la etapa de búsqueda del narcotraficante, mientras se espera que en las próximas horas se brinden más detalles técnicos sobre el operativo y el futuro procesal del detenido.

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