Joven de 23 años fue condenado por difundir pornografía que involucraba a una menor de edad

Un joven de 23 años fue condenado por difundir material pornográfico que involucraba a una menor de edad en el departamento de Paysandú, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Según el parte oficial de las autoridades del departamento sanducero, el hecho se registró en diciembre de 2025, cuando personal del Área de Investigaciones recibió una denuncia presentada por una mujer, acompañada de su hija menor de edad, en relación a un hecho que involucraba la presunta difusión de material íntimo sin su consentimiento.

De acuerdo con lo expuesto por las denunciantes, la adolescente habría mantenido un vínculo con un joven, quien en esa instancia registró en un video de las prácticas sexuales sin la autorización de la menor. Posteriormente se tomó conocimiento de que dicho material estaría siendo exhibido a terceras personas.

A partir de la denuncia se iniciaron las actuaciones correspondientes y la Policía logró identificar al responsable, un hombre de 23 años de edad.