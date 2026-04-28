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Joven de 23 años fue condenado por difundir pornografía que involucraba a una menor de edad

El joven deberá cumplir una pena de 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba con obligaciones

28 de abril de 2026 10:10 hs
Policía de Paysandú

Policía de Paysandú

Martín Cerchiari

Un joven de 23 años fue condenado por difundir material pornográfico que involucraba a una menor de edad en el departamento de Paysandú, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

Según el parte oficial de las autoridades del departamento sanducero, el hecho se registró en diciembre de 2025, cuando personal del Área de Investigaciones recibió una denuncia presentada por una mujer, acompañada de su hija menor de edad, en relación a un hecho que involucraba la presunta difusión de material íntimo sin su consentimiento.

De acuerdo con lo expuesto por las denunciantes, la adolescente habría mantenido un vínculo con un joven, quien en esa instancia registró en un video de las prácticas sexuales sin la autorización de la menor. Posteriormente se tomó conocimiento de que dicho material estaría siendo exhibido a terceras personas.

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A partir de la denuncia se iniciaron las actuaciones correspondientes y la Policía logró identificar al responsable, un hombre de 23 años de edad.

Con el conjunto de pruebas recabadas, a partir de diversas pericias realizadas por el Departamento de Delitos Informáticos del Área de Investigaciones se dio intervención a la Fiscalía Letrada Penal de Primer Turno, que dispuso la imputación y condena del joven como autor penalmente responsable de un delito de difusión de material pornográfico con utilización de personas menores de edad, imponiéndosele una pena de 12 meses de prisión, a cumplirse en régimen de libertad a prueba con diversas condiciones a cumplir.

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