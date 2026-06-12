"El sistema también falló": enviaron a prisión al joven que mató a un hombre que presuntamente se masturbaba frente a dos niños

La Justicia imputó y envió a prisión preventiva por 90 días al joven de 18 años que en marzo mató a golpes a un hombre de 57 años en El Pinar , luego de encontrarlo presuntamente masturbándose frente a dos niños .

La decisión marcó un giro en el caso, ya que inicialmente el joven había sido declarado inimputable y derivado al Hospital Vilardebó. Ahora fue formalizada la investigación por homicidio y tanto la defensa como la Fiscalía apelaron la resolución.

"Fue una audiencia bastante peleada", dijo a El Observador el abogado Martín Frustaci , quien integra la defensa junto a Rodrigo Rolón .

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Según explicó, el debate se centró en la existencia de riesgos procesales que justificaran la prisión preventiva. El juez entendió que existía peligro de fuga por la gravedad de la imputación y la eventual pena que podría recaer sobre el joven en caso de una condena.

"El juez entendió que había peligro de fuga por la gravedad del delito y la eventual pena que puede recaer si hubiese una condena por la imputación de homicidio simple, que va de cuatro a 18 años", afirmó. Además, sostuvo que el magistrado consideró la posibilidad de un eventual entorpecimiento de la investigación.

"Una vida bastante compleja"

Frustaci cuestionó algunos de los fundamentos utilizados para disponer la prisión preventiva y aseguró que el historial personal de su defendido estuvo presente durante la audiencia.

"Tiene una vida bastante compleja en contexto de vulnerabilidad. El sistema también falló y no respondió a lo que era la parte de contención, la parte de salud mental y la parte de estupefacientes", señaló. El abogado explicó que el joven atravesó situaciones familiares complejas y problemas vinculados al consumo de drogas, elementos que fueron considerados durante la discusión sobre los riesgos procesales.

La defensa procurará ahora revertir la medida cautelar y obtener prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.

Frustaci indicó que todavía quedan numerosas diligencias por realizar y que la estrategia de la defensa apunta a reconstruir con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda.

"Lo que estamos buscando es ver si surgen elementos que nos puedan dar una justificación, o una semi-justificación, de haber matado a este señor", afirmó.

Según sostuvo, una de las líneas centrales de la investigación pasa por determinar cuál era la situación que encontró el joven cuando llegó al lugar.

"Si estaba este señor abusando de los niños, que eran dos, un niño y una niñita, o si estaba casi a punto de abusar, o si eran situaciones medias híbridas, medias raras, que fue lo que generó esa explosión de conducta y terminó en el desenlace fatal", agregó.

Familiares del imputado aseguran que el joven intervino para proteger a dos niños que estaban siendo víctimas de abuso.

Mariela García, abuela del joven, afirmó en diálogo con Subrayado (Canal 10) que la resolución judicial es una injusticia y sostuvo que existen elementos de prueba favorables a su nieto.

Por su parte, Yanina, tía del imputado y madre de una de las menores involucradas, aseguró que el relato de su hija confirma los hechos denunciados.

Además, la familia sostiene que una testigo declaró haber visto al hombre desnudo junto a la cama donde se encontraban los niños.

Mientras continúa la investigación, la defensa intentará incorporar nuevas pruebas para respaldar la versión de que el joven reaccionó ante una situación que involucraba a los menores.

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El caso que originó la investigación

El episodio ocurrió el 22 de marzo en una vivienda de El Pinar, en Ciudad de la Costa. Según la información policial manejada en la investigación, un hombre de 57 años se encontraba desnudo y masturbándose frente a una ventana desde la que observaba a dos niños que dormían en el interior de la casa.

En ese momento llegó el joven de 18 años, familiar de los menores, quien salió al encuentro del hombre. Tras una discusión, comenzó a golpearlo hasta dejarlo inconsciente.

La víctima fue trasladada por la Policía a un centro asistencial, pero falleció poco después de ingresar debido a las lesiones sufridas.

El joven fue detenido y desde entonces el caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía, que investiga tanto las circunstancias del homicidio como los hechos previos denunciados por familiares de los menores. Según la defensa, una de las claves de la causa será determinar qué estaba ocurriendo exactamente en el momento en que el imputado encontró al hombre junto a la vivienda.