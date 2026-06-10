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Accidente fatal en Ruta 5: un joven de 22 años murió tras chocar de frente contra un camión en Rivera

A raíz del impacto, el auto en el que viajaba el joven perdió la trayectoria y embistió posteriormente contra un guardarraíl

10 de junio de 2026 7:16 hs
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Un joven de 22 años murió en la madrugada de este miércoles tras protagonizar un siniestro de tránsito en la Ruta 5, a la altura del kilómetro 453,200, en el departamento de Rivera, informó Policía Caminera.

Según la información primaria, el accidente ocurrió sobre las 04:20 y consistió en una colisión frontolateral entre un camión con semirremolque que circulaba de sur a norte y un auto que se desplazaba en sentido contrario.

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A raíz del impacto, el automóvil salió de trayectoria y embistió posteriormente el guardarraíl existente en la zona.

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Como consecuencia del siniestro, el conductor del vehículo liviano, de 22 años, falleció en el lugar.

Por su parte, el conductor del camión, que circulaba sin carga, resultó ileso. La prueba de espirometría realizada al chofer arrojó resultado cero.

Tras el accidente, la carretera permaneció obstruida mientras trabajaban en el lugar las autoridades competentes y se realizaban las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el choque.

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