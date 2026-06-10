Accidente fatal en Ruta 5: un joven de 22 años murió tras chocar de frente contra un camión en Rivera

Un joven de 22 años murió en la madrugada de este miércoles tras protagonizar un siniestro de tránsito en la Ruta 5 , a la altura del kilómetro 453,200 , en el departamento de Rivera, informó Policía Caminera .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según la información primaria, el accidente ocurrió sobre las 04:20 y consistió en una colisión frontolateral entre un camión con semirremolque que circulaba de sur a norte y un auto que se desplazaba en sentido contrario.

A raíz del impacto, el automóvil salió de trayectoria y embistió posteriormente el guardarraíl existente en la zona.

Condenaron a diez años de prisión a un joven de 18 años que confesó un homicidio en Maldonado

Un joven de 21 años terminó herido tras sufrir brutal golpiza a la salida de un local bailable en Rivera

Como consecuencia del siniestro, el conductor del vehículo liviano, de 22 años, falleció en el lugar.

Por su parte, el conductor del camión, que circulaba sin carga, resultó ileso. La prueba de espirometría realizada al chofer arrojó resultado cero.

Tras el accidente, la carretera permaneció obstruida mientras trabajaban en el lugar las autoridades competentes y se realizaban las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el choque.