La Federación Rural y el productor que murió tras el ataque de un perro a ovinos: "¿Qué más tiene que pasar?"

La Federación Rural (FR) se expresó sobre el fallecimiento del productor Álvaro Hiriart : "Su partida genera mucha conmoción , porque realmente fue una injusticia ", señaló en un comunicado, en el que trasladó "toda nuestra solidaridad con familia y allegados, y un abrazo especial a su hermano Felipe, integrante de nuestra federada de Flores".

Hiriart, informó la semana pasada Subrayado, falleció por un ataque cardíaco que experimentó al ser detenido por la Policía, luego de matar a un perro que había atacado a sus ovinos.

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El suceso ocurrió en Andresito, localidad próxima a Palmar (represa sobre el Río Negro), sobre la ruta 3 y a 50 kms de la capital departamental, Trinidad. El productor, de 62 años, tenía porte de arma permitido. Había sufrido varias veces ataques de perros a su majada con pérdidas relevantes por ovinos muertos y heridos. La ley ampara al productor que mata al perro si lo soprende atacando dentro de su predio. Esta vez, tras un nuevo ataque, decidió salir a buscar el perro, lo encontró y lo mató. El hecho, confirmó El Observador, sigue siendo investigado por la Policía y la Justicia.

"Duele la tragedia"

"Duele la tragedia ocurrida a una persona que tenía don de gente, que era querido en su departamento y fuera de él también, que era un tipo tranquilo y trabajado", citó la FR, añadiendo que "había hecho varias denuncias por este mismo problema, quedando identificado el perro tras el que salió esta última vez".

La gremial que preside Rafael Normey indicó que "el tema perros sueltos viene desde hace mucho, desde demasiado tiempo".

Hay "productores que pierden su producción parcial o totalmente y cabañeros que ven detrozado una y otra vez su trabajo de todo el año, porque hay una omisión, primero de los dueños de los perros y después del Estado que no se hace cargo del tema", añadió.

Nadie se hace cargo cuando el perro 'no es de nadie' aunque habite en nuestro territorio y sea claramente omisión del Estado y cuando tiene dueño también da igual, porque tampoco hay consecuencias Nadie se hace cargo cuando el perro 'no es de nadie' aunque habite en nuestro territorio y sea claramente omisión del Estado y cuando tiene dueño también da igual, porque tampoco hay consecuencias

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/2048024925584105982&partner=&hide_thread=false Vaya un abrazo apretado a la familia Hidiart de Andresito . Uno de los tantos y tantos paisanos impotentes frente al ataque de perros a sus majadas. Familia de productores ejemplares, mejores vecinos y padres ,que tendrán en la tragedia de Alvaro una víctima de este desborde… pic.twitter.com/4EysIpcEBx — Sebastian Da Silva (@camboue) April 25, 2026

Los interrogantes que traslada la Federación Rural

¿Qué se supone que se debe hacer entonces?

¿Callarse la boca una vez más, porque quejarse es un grito al vacío?

¿Hasta qué punto de hartazgo tienen que llegar los productores para actuar desde ahí y todavía ser condenados y juzgados?

¿Dónde está la solución que se viene reclamando hace años desde el sector?

¿Cuándo van a tomar dimensión de lo grave que es este problema y buscar una solución real?

¿Qué más tiene que pasar?

Antecedente

Hace casi un año, en agosto de 2025, la FR emitió un comunicado en el que pidió "hacerse cargo" de la seguridad rural, denunciando preocupación "por la alarmante escalada de inseguridad que nos toca vivir", con un incremento en los casos de abigeato y ataques de perros a ovinos.

El comunidado de la gremial