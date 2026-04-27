Oportunidades y desafíos para las startups del ecosistema agrifoodtech del Cono Sur

El ecosistema agrifoodtech del Cono Sur reúne 468 startups y existen oportunidades de desarrollo regional . Hay, por lo tanto, condiciones favorables —una base científico-tecnológica sólida y capacidad productiva a escala global— para que contribuyan a solucionar un problema, el acceso a los alimentos por parte de mucha gente , pero también afrontan limitaciones, con destaque para la falta de financiamiento .

Entre el 21 y el 23 de abril se realizó en Buenos Aires la primera Food Security Week , encuentro anual que reunió a los principales actores del ecosistema agrifoodtech del Cono Sur, con el objetivo de impulsar soluciones concretas a los desafíos de la seguridad alimentaria .

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El encuentro fue organizado en el marco de la iniciativa FoodRise, impulsada por Eatable Adventures, líder global en aceleración Foodtech, con el apoyo de BID Lab. Cerca de 200 personas participaron de talleres, paneles de discusión, sesiones colaborativas, presentaciones de startups y espacios de networking de alto valor.

Ecosistema AgriFoodTech en el Cono Sur

En ese ámbito se concretó el prelanzamiento del informe “El ecosistema AgriFoodTech en el Cono Sur”, un estudio que analiza el estado de situación de la innovación agroalimentaria en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, con foco en su potencial para contribuir a la seguridad alimentaria y que estará disponibles en las próximas semanas en la página web de FoodRise.

El relevamiento identifica 468 startups agrifoodtech en la región, con una fuerte concentración en Argentina (65,7%) y Chile (24,8%), mientras que Uruguay (7,3%) y Paraguay (2,2%) se encuentran en proceso de consolidación.

En materia de composición, el ecosistema muestra un fuerte peso de las soluciones vinculadas a la producción y transformación de alimentos: el 43,8% de las startups se concentra en agritech y el 36,7% en nuevos alimentos.

Inseguridad alimentaria

El informe advierte que este desarrollo convive con desafíos estructurales: en América Latina, el 38% de la población vive en situación de inseguridad alimentaria y el 7% padece hambre, lo que evidencia brechas persistentes en el acceso a alimentos.

Mientras tanto, el estudio indica que, si bien el Cono Sur cuenta con condiciones favorables —como una base científico-tecnológica sólida y capacidad productiva a escala global—, enfrenta limitaciones para su desarrollo.

Entre ellas, se destacan la falta de financiamiento en etapas de escalamiento, la débil articulación entre actores y las dificultades para la adopción tecnológica a gran escala.

En materia de inversión, el estudio señala que, pese a la caída global del sector (-37% en el primer semestre de 2025), América Latina captó US$ 200 millones en ese período, principalmente en tecnologías aplicadas a las primeras etapas de la cadena agroalimentaria.

En este contexto, el informe indica que el Cono Sur tiene potencial para consolidarse como un polo de innovación agrifoodtech, aunque será clave avanzar en mayor articulación, financiamiento y coordinación regional.

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Innovar ante un problema estructural

Food Security Week es una iniciativa de FoodRise, el hub regional impulsado por Eatable Adventures con el apoyo de BID Lab, orientado a fortalecer el ecosistema agrifoodtech en el Cono Sur.

En su primer programa de aceleración, FoodRise está potenciando a 12 startups de la región, que aportan a crear un sistema alimentario más seguro, equitativo y sostenible.

“El Cono Sur tiene un gran potencial para posicionarse como un actor relevante en la innovación alimentaria a nivel global. El desafío es articular el potencial para escalar y estas instancias, como la Food Security Week, son clave para lograrlo. Desde Eatable Adventures, a través de iniciativas como FoodRise, estamos trabajando justamente en eso: activar ese potencial y transformarlo en impacto real en la seguridad alimentaria de la región”, señaló Sergio Zúñiga, Regional VP Latam de Eatable Adventures.

Este año, el evento puso en agenda un desafío central para la región: aunque el Cono Sur produce alimentos para millones de personas, persisten brechas en el acceso, la calidad y la equidad alimentaria, que afectan especialmente a mujeres y comunidades vulnerables.

En este contexto, el evento reafirmó la necesidad de avanzar hacia soluciones construidas desde la innovación, la tecnología y la colaboración entre actores, como eje para transformar los sistemas alimentarios.

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Los dos motores