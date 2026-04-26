La colza se despega aún más en el mercado de granos justo cuando se activa la siembra en campos uruguayos

El precio de la colza subió esta semana hasta US$ 524 por tonelada en el mercado local , el mayor valor desde que en 2022 Rusia invadió Ucrania , el segundo productor mundial y principal proveedor de la Unión Europea y en aquel momento llevó el mercado a niveles inusitados de hasta US$ 800 por tonelada.

El gradual incremento de la cotización de la oleaginosa en el mercado Matif de París, de referencia para Uruguay, acompaña el valor del petróleo que esta semana volvió a situarse por encima de US$ 100 por barril.

Suben los precios en el mercado de ganado gordo y hay valores históricos para los terneros

Fuerte suba del precio de la lana por segunda semana y los ovinos logran US$ 6 por kilo de cordero

Las oleaginosas de invierno estiran la brecha de margen posible respecto a los demás cultivos de invierno y cuando la siembra está comenzando para las colzas invernales las referencias ya están US$ 25 por encima de lo presupuestado.

PIXNIO-262894-1900x1266.webp Campos cultivados con colza. Pixnio

Otro factor posiblemente alcista empieza a ser considerado por el mercado ante el ajuste de perspectivas de oferta de Australia, el tercer exportador mundial de colza detrás de Canadá y Ucrania con unos 5 millones de toneladas en el último año.

Los servicios meteorológicos de Australia proyectan un 70% de posibilidades de que los efectos de un Niño severo comprometan los cultivos por condiciones de sequía en la temporada primavera-verano, que ya vienen presionados por el aumento de costos de los insumos, particularmente el fertilizante nitrogenado.

Se prevé que la producción de canola en la campaña comercial 2026/27 alcance los 6,2 millones de toneladas métricas, 19% menos que la temporada anterior y que las exportaciones disminuyan 16% hasta 4,7 millones de toneladas.

La escasez de combustibles, y particularmente de combustibles de aviación, despertó en Australia una corriente para priorizar el uso local de la colza como materia prima para combustible de avión sostenible (SAF) con el objetivo de reducir la dependencia energética ante la enorme incertidumbre mundial del sector.

La intención de siembra de oleaginosas de invierno en Uruguay se afirma aún más.

Se siguen demorando los planes comerciales de carinata para la próxima siembra que complementa el área de brassicas y que en años pasados se referenció al 100% del valor de la colza de febrero siguiente, un valor que hoy se encuentra sobre los US$ 590 por tonelada.

La soja en el inicio de la cosecha

WhatsApp Image 2026-04-24 at 20.39.16 (2)

La soja en el mercado de Chicago sigue moviéndose en el eje de US$ 435 para la posición julio desde hace más de un mes, con referencias locales sobre los US$ 400 por tonelada en el principio de la cosecha.

Es el precio más alto en más de un año para una campaña magra por la falta de lluvias en la que la producción se reducirá a la mitad del año pasado, unos dos millones de toneladas y un rendimiento nacional estimado en 1.600 kilos por hectárea.

El precio del trigo subió otro escalón

WhatsApp Image 2026-04-24 at 20.39.16 (3)

El precio del trigo subió otro escalón en Chicago esta semana a pesar de bajar el viernes por el efecto de las lluvias en el cinturón triguero que viene transitando condiciones de sequía.

La posición diciembre cerró en US$ 239 por tonelada y en las últimas dos semanas avanzó con fuerza, un 6%.

La cotización actual está US$ 50 por encima de la que mostraba el trigo en la cosecha pasada y esa nueva referencia para la cebada maltera en Uruguay despierta mayor interés, por lo que se agilizó la reserva de área que las malterías estiman que puede subir ligeramente respecto a la zafra pasada.

La producción global de trigo va a caer en la próxima zafra, tanto por una reducción del área en Estados Unidos, Europa, Australia y Argentina como por la menor productividad esperada con fertilizantes que han subido por encima del precio del grano.

En Argentina, aun con la presión de los nitrogenados, Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó el jueves una caída de solo 3% en área de trigo de la zafra 2026/27, unas 200 mil hectáreas menos que el año pasado hasta 6,5 millones/has.

El área de maíz, muy exigente en nitrógeno va a caer por esa misma razón, en la Unión Europea y en Estados Unidos en la próxima siembra, y va a subir el área de oleaginosas.

Argentina lleva un avance de cosecha de maíz de 32% en una zafra récord con estimaciones de producción de entre 61 y 67 millones de toneladas.

Los precios del maíz a nivel local, en una cosecha que será menor a la proyectada, se encuentran entre US$ 240 a levantar y US$ 260 por tonelada.

El precio del arroz

WhatsApp Image 2026-04-24 at 20.39.16 (1)

El precio del arroz detuvo las subas moderadas pero continuas que traía desde principio de año y se estabilizó en el sur de Brasil sobre US$ 12,50 por bolsa de 50 kilos.

En Uruguay la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) informó un avance de 82% en el área cosechada, un ritmo mayor que en el promedio de las anteriores tres zafras y por encima de 2025, con rendimientos que mejoran en la segunda mitad de la cosecha por la mayor productividad de las chacras sembradas con variedades de ciclo largo.