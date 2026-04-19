Novedades en el mercado de granos tras la apertura del Estrecho de Ormuz con nuevas referencias de precios

Con un nuevo escenario en el que la geopolítica y los combustibles podrían quitar presión al mercado de granos , los commodities agrícolas se reperfilan , tras un cambio en el conflicto bélico , con la reanudación del tránsito normal en el Estrecho de Ormuz .

La fuerte baja del petróleo el viernes, tras el anuncio de la apertura al tránsito en ese pasaje estratégico, terminó impactando en forma parcial en los mercados de granos el viernes tras una jornada de volatilidad.

Con el anuncio de Irán de liberar el tránsito por el Estrecho de Ormuz , luego que Israel accediera al cese de sus ataques en Líbano, la guerra entró en una fase de negociaciones que tranquilizó a los mercados financieros, que vieron subir las acciones y bajar el dólar .

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Para los mercados de granos se ponen a prueba los niveles de precios actuales, que subieron por efectos del conflicto en Medio Oriente.

En los próximos días, y dependiendo de cómo evolucione la situación, se verá si decanta el componente geopolítico y energético en los commodities agrícolas y se vigorizan los fundamentos agrícolas y comerciales.

En lo que respecta a los fertilizantes, que tuvieron una brusca suba de precios que modificó las estructuras de costos de cultivos como el trigo, desandar los efectos de la guerra será un proceso lento, con infraestructuras de producción que resultaron dañadas y cadenas de distribución distorsionadas.

La presión de la baja de 9% en el precio del petróleo el viernes, hasta los US$ 90 por barril en el caso del Brent, se reflejó sobre el aceite de soja en Estados Unidos y la colza en Europa, más estrechamente ligados a los precios de los hidrocarburos.

Pero tuvo un efecto menor en la cotización de la soja y el maíz que cerraron con subas en la Bolsa de Chicago respecto al jueves.

El balance semanal fue negativo para la soja que corrigió de US$ 437 a US$ 434 por tonelada y en Uruguay mantiene referencias entre US$ 395 y US$ 400.

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El rápido avance de la siembra de soja en Estados Unidos contribuyó a un ajuste, con cierto sostén por parte de Argentina, donde las lluvias enlentecieron la cosecha estimada en 48 millones de toneladas.

El inicio de la cosecha de soja a nivel local se remite por ahora al litoral norte con reportes de rendimiento de 2.000 kilos por hectárea, mientras en el resto del país se aguarda que haya piso después de las lluvias para avanzar en la trilla.

Ya hay barcos alineados esperando para cargar soja en Nueva Palmira y Montevideo.

Colza en máximos de 15 meses

El mercado de colza fue el más afectado entre los granos por la caída del petróleo con una baja diaria de US$ 14 el viernes en el mercado Matif de París.

Aun así, la oleaginosa se sostuvo en US$ 580 por tonelada luego de haberse acercado a los US$ 600 en la semana por el fortalecimiento de los aceites y la apreciación de la moneda europea hasta 1,18 dólares por euro.

La colza se encuentra en el rango de valores más altos desde enero de 2025.

En Uruguay las referencias llegaron a US$ 520 por tonelada de colza el jueves y ajustaron a US$ 515 el viernes, los valores más altos en la previa de una zafra de invierno que anticipa un área posiblemente récord para la oleaginosa de invierno en Uruguay con una intención de siembra de 350 mil hectáreas y otras 50 mil para el resto de las brassicas, carinata y camelina, con demanda para biocombustibles a valores diferenciales respecto a los cereales.

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Trigo sube 3% en la semana

En relación bastante directa con el precio del petróleo, el precio del trigo cerró el viernes con una fuerte baja cotizando a US$ 231,6 la tonelada en la posición diciembre, que es la de referencia para a cebada en Uruguay, si bien con las cuatro jornadas previas de avance consiguió una suba semanal de 3% en los valores, moderando el ajuste el viernes por toma de ganancias luego de la apertura del Estrecho de Ormuz.

El trigo se venía afirmando a lo largo de la semana ante el desmejoramiento en el estado de los cultivos en Estados Unidos, solo 34% en estado bueno/excelente frente a 47% el año pasado, y por la suba del euro contra el dólar hasta 1,18 que supone mejores condiciones de competitividad para Estados Unidos frente a los exportadores europeos.

El trigo en Uruguay se mantiene en US$ 190 y la cebada sobre US$ 230 por tonelada.

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Arroz: 72% de avance de cosecha

La cosecha uruguaya de arroz mantiene un buen ritmo de avance, a pesar de las lluvias y el tiempo húmedo.

“Se observa una evolución ágil y homogénea entre zonas en comparación con zafras anteriores y mayor agilidad en las regiones centro y este”, sostuvo la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

Se reporta un avance de 72% del área sembrada y fluidez en los recibos, con aproximadamente un millón de toneladas ya cosechadas.

El precio del arroz en Brasil, la referencia más próxima para Uruguay, cerró la semana al alza sobre US$ 12,67 por bolsa, el valor más alto desde agosto de 2025 y solo US$ 0,30 por debajo del precio hace 12 meses, lo que alivia parcialmente la ajustada situación para el sector local en cuanto a valores.

El precio provisorio por bolsa para los productores locales en los convenios con los molinos es de US$ 11,05 por bolsa y un crédito de US$ 0,45 en la presente temporada, y en pocas semanas se deberá fijar el precio definitivo.

Hasta el 16 de abril se llevan exportadas unas 90 mil toneladas de la zafra actual.