Proyecto de Montes del Plata, presentado en Algorta, apuntala a pequeños ganaderos con varios beneficios

La compañía Montes del Plata presentó, en la localidad Algorta (Río Negro), un proyecto de integración productiva que tiene por objetivo promover la inclusión y la estabilidad de productores familiares , priorizando especialmente la participación de mujeres y jóvenes, y fomentando el trabajo asociativo .

Esta iniciativa, que tuvo por marco la conmemoración del Día Nacional del Productor Rural -conmemorado en Uruguay cada 15 de abril- es acompañado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Intendencia de Río Negro y el Centro Cooperativista Uruguayo .

Desde la intendencia departamental se informó que la presentación se realizó el jueves 16 en el Centro Comunal de Algorta.

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Se trata de un proyecto que facilita el acceso a la tierra a pequeños productores ganaderos, promueve la inclusión de productores familiares y contribuye al desarrollo económico local.

Desarrollo productivo y desarrollo social

Guillermo Levratto, intendente de Río Negro, valoró la iniciativa por su aporte al desarrollo del interior del departamento.

“Para el gobierno departamental, todo lo que implique desarrollo productivo y desarrollo social nos va a tener presentes. Sabemos que muchas de las mayores desigualdades están en el interior del territorio, y por eso este tipo de iniciativas son tan importantes”, señaló.

Levratto destacó el valor de este tipo de propuestas para generar oportunidades concretas en las comunidades locales.

“Este tipo de proyectos abre oportunidades para que las familias puedan quedarse en el territorio, producir y desarrollarse allí donde están sus raíces. Eso, para un departamento como Río Negro, tiene un valor enorme”, afirmó.

El jefe departamental agregó: “Celebro especialmente que esta iniciativa articule a la empresa, a las instituciones públicas y a organizaciones de apoyo. Ese trabajo interinstitucional es clave para que las oportunidades lleguen de verdad a la gente”.

Carolina Moreira, senior manager de Sostenibilidad y Comunicaciones de Montes del Plata, señaló que la iniciativa surgió a partir de una necesidad concreta detectada en el territorio: “Vimos que había productores que no tenían la escala suficiente para acceder a esquemas tradicionales de pastoreo. A partir de eso, diseñamos una propuesta específica para pequeños productores, con foco también en generar oportunidades para mujeres y jóvenes del medio rural”.

Además, destacó que el proyecto se apoya en una línea de trabajo que la empresa viene desarrollando desde hace años.

“Este proyecto combina dos cosas que para nosotros son centrales: el desarrollo local y la integración productiva. La idea es que pequeños productores puedan acceder a tierra, trabajar en grupo y fortalecer sus posibilidades de crecimiento”, expresó.

Moreira subrayó también el valor del trabajo colectivo y la proyección que puede tener la experiencia.

“El trabajo asociativo no solo ayuda a superar barreras de escala, sino que también genera aprendizaje entre pares. Este es un primer paso en una línea de trabajo que puede crecer y, si los resultados son los esperados, la idea es que esta experiencia pueda proyectarse a otras comunidades”, indicó.

El contexto

“Montes del Plata ha impulsado desde sus inicios la integración productiva como parte de su gestión. Actualmente, la empresa mantiene acuerdos con 330 productores que plantan árboles en sus campos y cuenta con más de 54.000 hectáreas donde más de 280 productores ganaderos desarrollan su actividad, aprovechando la sombra y el abrigo de los bosques. A eso se suman más de 6.000 colmenas de 40 apicultores y 450 familias que recolectan hongos. En este marco, hemos trabajado con diferentes grupos de pequeños productores, generando sinergias que contribuyen tanto a la productividad como a la sostenibilidad”, comentó, por su parte, Martín Rodríguez, coordinador de Agroforestación de Montes del Plata.

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Selección y acompañamiento de los productores

La propuesta prioriza especialmente la participación de mujeres y jóvenes, y promueve el trabajo asociativo como herramienta para fortalecer la estabilidad y el desarrollo de los productores familiares.

En ese marco, las personas seleccionadas acceden a predios de Montes del Plata para desarrollar su producción ganadera.

En octubre de 2024 se realizó un primer llamado dirigido a pequeños productores ganaderos de Algorta y localidades cercanas, en Río Negro, al que se presentaron 31 postulantes.

La selección estuvo a cargo de un comité integrado por las instituciones participantes, que evaluó las postulaciones en función de los antecedentes de los aspirantes, su compromiso, participación y propuesta productiva.

Como resultado de ese proceso, fueron seleccionados nueve productores, de los cuales siete continúan actualmente en el proyecto.

Entre ellos, hay tres mujeres y cuatro personas menores de 35 años. Los participantes residen en Paso de la Cruz, Algorta y Menafra, en Río Negro, y en Guichón, Paysandú.

Los productores accedieron al uso del predio Santo Tomás, de Montes del Plata, y cuentan con acompañamiento técnico, capacitaciones y seguimiento productivo durante tres años.

El programa incluye además apoyo técnico y social de las instituciones aliadas, que acompañan al grupo en la elaboración de planes sanitarios, la organización interna y el fortalecimiento de la gestión productiva.

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Montes del Plata