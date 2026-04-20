Crisis en el Estrecho de Ormuz: el petróleo se dispara y Wall Street retrocede ante la renovada tensión entre EEUU e Irán

La reactivación de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente provocó un giro drástico y alarmante en los mercados globales este lunes. Los futuros del crudo WTI se dispararon más del 6%, situándose por encima de los US$ 89 por barril y el Brent en US$ 95,5 , revirtiendo las pérdidas registradas en la sesión anterior.

Este repunte es la respuesta directa a la incautación de un buque de carga con bandera iraní por parte de la Marina de los Estados Unidos en el Golfo de Omán, sumado a la decisión de Teherán de reimponer un control estricto sobre el Estrecho de Ormuz . Estos hechos han pulverizado el optimismo generado el pasado viernes, cuando señales de apertura sugerían una posible distensión en el conflicto.

El conflicto entró en una fase crítica tras las declaraciones del presidente Donald Trump , quien confirmó que las fuerzas navales estadounidenses dispararon y abordaron la embarcación iraní luego de que esta ignorara las órdenes de detenerse al salir de la zona de Ormuz.

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Según la administración de EE. UU., esta acción responde a la necesidad de mantener el orden, pero para Teherán representa una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego de dos semanas que expira este martes. Como represalia, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica no solo reafirmó su dominio sobre el estrecho, sino que también abrió fuego contra buques comerciales, consolidando un bloqueo que utiliza el paso energético más importante del mundo como una herramienta de presión geopolítica ineludible.

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En el ámbito financiero, la incertidumbre ha frenado en seco el repunte de la semana pasada que había llevado a los índices estadounidenses a máximos históricos. El S&P 500 (-0,36%), el Dow Jones (-0,23%) y el Nasdaq 100 (-0,63%) registraban caídas este lunes, reflejando las renovadas dudas sobre el suministro energético global.

El sector tecnológico, motor de los activos de riesgo, ha liderado los retrocesos; gigantes como Microsoft, Meta, Nvidia y Oracle cayeron cerca del 1%. Por el contrario, Tesla mostró una ligera resiliencia antes de su reporte de ganancias, mientras que Intel descendió más del 1%. Este escenario de volatilidad refleja el temor de los inversores a que un shock en los precios del crudo alimente una inflación persistente, forzando a los bancos centrales a mantener políticas restrictivas y amenazando con una desaceleración económica global.

La situación diplomática se encuentra en un estado de extrema fragilidad. A pesar de que Donald Trump anunció que una delegación de negociadores estadounidenses viajará a Islamabad, Pakistán, para intentar reflotar las conversaciones de paz, Irán ha manifestado que no ha decidido si participará.

El gobierno iraní sostiene que no puede haber diálogo mientras persista el bloqueo naval que estrangula su economía, denunciando que EE. UU. ha roto los términos del cese al fuego. Lee Hardman, analista sénior de divisas en MUFG, señala que esta escalada ha impulsado al dólar global como activo de refugio, ante el desvanecimiento de las esperanzas de una reapertura inmediata del estrecho.

Finalmente, instituciones financieras de peso como BBVA advierten que, aunque los mercados aún guardan una pequeña esperanza de resolución diplomática a corto plazo, el tiempo se agota.

Si el bloqueo del Estrecho de Ormuz —actualmente utilizado como pieza de cambio en la negociación— persiste durante varias semanas, el impacto en la cadena de suministro energético mundial pasará de ser un contratiempo transitorio a un factor de erosión económica profunda y sistémica.

La comunidad internacional observa con cautela si las gestiones en Pakistán lograrán desactivar una crisis que ya ha generado un shock histórico en los precios del petróleo y ha alterado de forma drástica la trayectoria de estabilidad que los mercados financieros intentaban consolidar.

El Observador, Diario Financiero y Trading Economics