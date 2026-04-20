Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Martes:
Mín  18°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCIDENTE

Accidente fatal en Sayago: una mujer de 70 años murió atropellada por un motociclista que iba "haciendo wheelie", según denunció su hijo

De acuerdo a lo informado por Montevideo Tránsito, el siniestro ocurrió en la intersección de las calles José Batlle y Ordóñez y Becquer

20 de abril de 2026 13:29 hs
Lugar donde ocurrió el accidente fatal

Lugar donde ocurrió el accidente fatal

Captura de video de Telemundo (Canal 12)

Una mujer de 70 años murió en la mañana de este lunes en el barrio Sayago (Montevideo) tras ser atropellada por una moto mientras cruzaba la calle para sacar la basura, según denunció su hijo en diálogo con los medios.

De acuerdo a lo informado por la unidad especializada en circulación de la Intendencia capitalina, Montevideo Tránsito, el siniestro ocurrió en la intersección de las calles José Batlle y Ordóñez y Becquer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imtransito/status/2046217686691070056?s=20&partner=&hide_thread=false

Más noticias

Accidente fatal en La Unión: conductora vio ropa tirada en la calle, no se percató de que había un hombre y lo pasó por encima

Accidente fatal en el rally en Córdoba, Argentina, con un espectador fallecido por el impacto de un auto que despistó

"Mi madre sale a sacar la basura del contenedor como todos los días y la atropella una moto haciendo 'wheelie'. Por los datos que nos llegan, era alguien de PedidosYa. Ella fallece en el acto; intentaron reanimarla, pero no se pudo. La persona después se dio a la fuga", relató el hijo de la víctima, Christian Vidal, en conversación con Telemundo (Canal 12).

Tras esto, se refirió a la situación del barrio en cuanto a los repartidores y denunció que muchos de ellos realizan diversas maniobras "imprudentes" al circular por la calle.

"Los deliverys están todo el tiempo dando la vuelta y haciendo 'wheelie'. Son una máquina de hacer imprudencias. Pasan en rojo, pasan las veredas, no respetan absolutamente nada", afirmó.

"No puede ser que se lleven a mi madre por imprudentes", dijo, y espera que pronto se haga justicia.

"Esto no puede pasar de vuelta. Si hubiera sido un accidente normal, capaz que es un accidente, puede pasar, es una imprudencia, pero el hecho de que haya estado haciendo 'wheelie' me rompe el alma. Me mata que estemos así como sociedad. Se anda de cualquier forma en la calle", cerró.

Las más leídas

La pasión del granjero que ayudó a que los uruguayos disfruten "el sabor de la patria" en una fruta nativa

Santa Rosa, el pueblo canario que "atrapó" a más de 1.000 cubanos entre el "sueño" de una vida mejor y la sombra de la explotación laboral

Un frente frío afectará a Uruguay desde el jueves con lluvias intensas y varios días de inestabilidad, según Metsul

Caso Charles Carrera: Justicia condenó al Ministerio del Interior a entregar información a la defensa sobre Sanidad Policial

Temas

mujer accidente Sayago murió

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos