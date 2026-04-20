Accidente fatal en Sayago: una mujer de 70 años murió atropellada por un motociclista que iba "haciendo wheelie", según denunció su hijo

Una mujer de 70 años murió en la mañana de este lunes en el barrio Sayago (Montevideo) tras ser atropellada por una moto mientras cruzaba la calle para sacar la basura, según denunció su hijo en diálogo con los medios.

De acuerdo a lo informado por la unidad especializada en circulación de la Intendencia capitalina, Montevideo Tránsito, el siniestro ocurrió en la intersección de las calles José Batlle y Ordóñez y Becquer .

Bv. José Batlle y Ordóñez y Gustavo Adolfo Becquer. Cerrada la circulación en dirección hacia el este por Bv. José Batlle y Ordóñez. Desvíos en Bell. Extremar precaución al circular. pic.twitter.com/GxNMYvHA2m

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"Mi madre sale a sacar la basura del contenedor como todos los días y la atropella una moto haciendo 'wheelie'. Por los datos que nos llegan, era alguien de PedidosYa. Ella fallece en el acto; intentaron reanimarla, pero no se pudo. La persona después se dio a la fuga ", relató el hijo de la víctima, Christian Vidal, en conversación con Telemundo (Canal 12).

Tras esto, se refirió a la situación del barrio en cuanto a los repartidores y denunció que muchos de ellos realizan diversas maniobras "imprudentes" al circular por la calle.

"Los deliverys están todo el tiempo dando la vuelta y haciendo 'wheelie'. Son una máquina de hacer imprudencias. Pasan en rojo, pasan las veredas, no respetan absolutamente nada", afirmó.

"No puede ser que se lleven a mi madre por imprudentes", dijo, y espera que pronto se haga justicia.

"Esto no puede pasar de vuelta. Si hubiera sido un accidente normal, capaz que es un accidente, puede pasar, es una imprudencia, pero el hecho de que haya estado haciendo 'wheelie' me rompe el alma. Me mata que estemos así como sociedad. Se anda de cualquier forma en la calle", cerró.