Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Domingo:
Mín  13°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / SEGURIDAD

Operativos en barrios Marconi y Las Acacias tras tiroteos: Negro dijo se mantendrán hasta que "la tranquilidad vuelva a la zona"

El ministro del Interior Carlos Negro afirmó que se retirarán del lugar cuando "la tranquilidad vuelva a la zona"; la decisión está motivada por intensos tiroteos registrados en los últimos días

5 de junio de 2026 21:22 hs
Operativos de la Policía

Operativos de la Policía

Foto: Ministerio del Interior
Operativos de la Policía

Operativos de la Policía

Foto: Ministerio del Interior
Operativos de la Policía

Operativos de la Policía

Foto: Ministerio del Interior
Operativos de la Policía

Operativos de la Policía

Foto: Ministerio del Interior
Operativos de la Policía

Operativos de la Policía

Foto: Ministerio del Interior
Operativos de la Policía

Operativos de la Policía

Foto: Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior intensifica los operativos en Marconi y Las Acacias tras los enfrentamientos de los últimos días, que han incluido más de 100 tiros y hasta la suspensión del entrenamiento de fútbol infantil en la cancha de Peñarol por balaceras en el barrio.

La operación Dominio iniciará en estos barrios pero se irá trasladando en función del análisis de situación, según supo El Observador. De este operativo participarán distintas unidades de la Policía, como la Jefatura de Montevideo, Investigaciones, Guardia Republicana, Operaciones Especiales, Policía de Tránsito, el Centro de Comando Unificado, Policía Científica y la Aviación policial, entre otras.

El ministro Carlos Negro definió la operación como "una nueva forma de intervenir en zonas que han demostrado tener cierta complejidad los últimos días" e hizo referencias a las últimas balaceras.

Más noticias

Suspendieron la práctica de los niños de AUFI de Peñarol por reiteradas balaceras en la zona de Las Acacias

Más de 100 disparos, una persecución y un detenido: así fue el operativo policial de esta madrugada en Marconi

Carlos Negro, ministro del Interior
Carlos Negro, ministro del Interior

Carlos Negro, ministro del Interior

Los despliegues "van a durar lo que tenga que durar, lo necesario" y "luego de ser evaluado positivamente pasará a otra zona según los requerimientos", detalló. El secretario de Estado afirmó que se retirarán del lugar cuando "la tranquilidad vuelva a la zona". La cartera informó que los operativos estarán sujetos a una evaluación permanente de los resultados obtenidos y que contará con el seguimiento de un comando operativo integrado por distintas unidades policiales.

En cuanto a los últimos tiroteos, Negro afirmó que "dejan muy claro la proliferación de armas y el descontrol de municiones".

Por otra parte, la fiscal Mirna Busich continúa investigando los tiroteos y ha derivado allanamientos con detenciones e incautaciones de armas de fuego. Además de los casos del Marconi y Las Acacias, el 1º de junio se registró un tiroteo en el barrio Capra en que resultaron heridos por disparos dos adultos y un niño de nueve años.

Las más leídas

Hermanos uruguayos invirtieron cerca de US$ 1 millón para recuperar una antigua casona de Cordón y convertirla en la primera bodega urbana del país

Tras polémica por camioneta de Yamandú Orsi, el Frente Amplio suspendió rifa de 11 pasajes a Punta Cana y 11 a Buzios

Sorpresa en Rocha: se despertó con dolores, pensó que eran cólicos y terminó dando a luz en el baño de su casa

Quitar derecho de admisión y triplicar aporte al Fonasa: cambios legales para los seguros privados de salud

Temas

Ministerio del Interior Marconi Las Acacias Balacera

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos