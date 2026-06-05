Operativos en barrios Marconi y Las Acacias tras tiroteos: Negro dijo se mantendrán hasta que "la tranquilidad vuelva a la zona"

El Ministerio del Interior intensifica los operativos en Marconi y Las Acacias tras los enfrentamientos de los últimos días, que han incluido más de 100 tiros y hasta la suspensión del entrenamiento de fútbol infantil en la cancha de Peñarol por balaceras en el barrio.

La operación Dominio iniciará en estos barrios pero se irá trasladando en función del análisis de situación , según supo El Observador. De este operativo participarán distintas unidades de la Policía , como la Jefatura de Montevideo, Investigaciones, Guardia Republicana, Operaciones Especiales, Policía de Tránsito, el Centro de Comando Unificado, Policía Científica y la Aviación policial, entre otras.

El ministro Carlos Negro definió la operación como " una nueva forma de intervenir en zonas que han demostrado tener cierta complejidad los últimos días" e hizo referencias a las últimas balaceras.

Más de 100 disparos, una persecución y un detenido: así fue el operativo policial de esta madrugada en Marconi

Suspendieron la práctica de los niños de AUFI de Peñarol por reiteradas balaceras en la zona de Las Acacias

Los despliegues "van a durar lo que tenga que durar, lo necesario" y "luego de ser evaluado positivamente pasará a otra zona según los requerimientos", detalló. El secretario de Estado afirmó que se retirarán del lugar cuando "la tranquilidad vuelva a la zona". La cartera informó que los operativos estarán sujetos a una evaluación permanente de los resultados obtenidos y que contará con el seguimiento de un comando operativo integrado por distintas unidades policiales.

En cuanto a los últimos tiroteos, Negro afirmó que "dejan muy claro la proliferación de armas y el descontrol de municiones".

Por otra parte, la fiscal Mirna Busich continúa investigando los tiroteos y ha derivado allanamientos con detenciones e incautaciones de armas de fuego. Además de los casos del Marconi y Las Acacias, el 1º de junio se registró un tiroteo en el barrio Capra en que resultaron heridos por disparos dos adultos y un niño de nueve años.